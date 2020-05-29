Süper Lig'de sakatlar ve cezalılar Koronavirüs nedeniyle yarıda kalan Süper Lig'in, başlamasına kısa bir süre kaldı. Sakatlığı bulunan ve kart cezalısı olan bazı isimler, ligin 27. haftasında forma giyemeyecek. 29.05.2020 - 16:42 | Haber Merkezi