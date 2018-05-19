Süper Lig'de şampiyon belli oluyor

Süper Lig şampiyonu, bu akşam saat 19.00'da başlayacak olan maçların ardından belli olacak...

Deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Lider Galatasaray, rakibine yenilmediği takdirde 21. şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Beto, Tayfur, Reis, Kosanovic, Schwechlen, Rotman, Selçuk, Ghilas, Castro, Gouffran, Demba Ba

Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar, Denayer,, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis

Galatasaray'ın 3 puan gerisinde olan Fenerbahçe ise sahasında ağırlayacağı Konyaspor'u yenerek İzmir'den gelecek haberi bekleyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Neto, Hasan, Mehmet Topal, Josef, Aatıf, Giuliano, Soldado, Fernandao

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Selim, Eren, Moke, Jonsson, Fofana, Milisovic, Volkan, Eto'o

3. sırada bulunan Başakşehir ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Turuncu-lacivertliler, maçtan 3 puanla ayrılır, G.Saray da Göztepe'ye yenilirse Abdullah Avcı'nın takımı tarihinde ilk defa şampiyon olmuş olacak.

Not: Başakşehir'in 3'lü averajda G.Saray ve F.Bahçe'ye karşı üstünlüğü bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Elia, Visca, Adebayor, Bajic

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Pavelka, Ahmed, İlhan, Mensah, Eduok, Diagne

Şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş'ta ise tek hedef Şampiyonlar Ligi biletini kapmak olacak.

Sahasında Sivasspor'u konuk edecek olan siyah-beyazlılar, maçtan galibiyetle ayrılıp Başakşehir ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Vida, Medel, Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Lens, Babel, Love

Sivasspor: Ali, Auremir, Boye, Medjani, Ziya, N'Dinga, Saivet, Bifouma, Robinho, Emre, Kone

PUAN DURUMU