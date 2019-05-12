Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken son durum

Süper Lig'de nefes kesen zirve yarışında artık son düzlüğe girildi. Galatasaray, Rizerspor'u 3-2 yenerken, Başakşehir ise Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla geçti.

TT STADI'NDA ŞAMPİYONLUK MAÇI

Süper Lig'in 33. haftasında 19 Mayıs Pazar günü adeta şampiyon maçı oynanacak. 66 puan ve averajla lider olan Galatasaray, aynı puana sahip rakibi Başakşehir'i konuk edecek.

Ligin ilk yarısındaki maç 1-1 sona erdi. Pazar günü oynanacak maçı kazanan takım rakibinin hem 3 puan önüne geçecek, hem de ikili averajda üstünlüğü eline alacak. Bundan dolayı Galatasaray-Başakşehir maçının kazananı Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyecek.

Galatasaray-Başakşehir mücadelesinin kazananı, son hafta kaybetse bile en kötü ihtimalle ikili averajla ipi göğüsleyen takım olacak.

Galatasaray-Başakşehir (İlk maç 1-1 sona erdi!)

Galatasaray kazanırsa şampiyon.

Başakşehir kazanırsa şampiyon.

Berabere biterse şampiyon son hafta belli olacak.

BERABERE BİTERSE GENEL AVERAJ ÖNEMLİ

Galatasaray ile Başakşehir arasındaki zorlu mücadeleden kazanan çıkmazsa iki takım da 67 puana yükselecek ve şampiyon son hafta belli olacak.

TT Stadı'ndaki mücadele berabere biterse iki takım arasında ikili averaj üstünlüğü olmayacak. Bu durumda iki takım ligi aynı puanda bitirirse genel averaja bakılacak.

32. hafta sonunda Galatasaray'ın genel averajı 36, Başakşehir'in ise 28. Sarı-kırmızılılar rakibinin 8 gol önüne yer alıyor. Şampiyonluk genel averaja kalırsa, Galatasaray büyük bir mucize olmazsa şampiyonluğunu ilan edecek.