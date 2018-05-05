Süper Lig'de son 3 hafta kala son durum

Spor Toto Süper Ligi'nin 32. haftasında Başakşehir ile Sivasspor karşı karşıya geldi.
Bajic'in golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, son dakikada Robinho'dan yediği şok golle 2 puan kaybetti.
Başakşehir'in kalan maçları:
Antalyaspor (D)
Kasımpaşa
G.SARAY KAZANIRSA FARK 3'E ÇIKACAK
Bu sonucun ardından zirve yarışında hesaplar iyice karıştı. Yarın Akhisarspor'la deplasmanda karşılaşacak olan lider Galatasaray, rakibini yenerse Başakşehir'le arasındaki puan farkını 3'e çıkaracak.
G.Saray'ın kalan maçları:
Akhisarspor (D)
Yeni Malatyaspor
Göztepe (D)
İKİLİ AVERAJDA F.BAHÇE ÜSTÜN
Evinde Bursaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe ise haftayı 3 puanla kapatırsa Başakşehir'i geçerek ikinci sıraya yerleşecek.
Hem ikili averajda hem genel averajda Başakşehir'e üstünlük kuran sarı-lacivertliler, kalan haftalarda G.Saray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.
F.Bahçe'nin kalan maçları:
Bursaspor
Karabükspor (D)
Konyaspor
EN AZ BEŞİKTAŞ'IN ŞANSI VAR
Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a yenilerek şampiyonluk şansını iyice zora sokan Beşiktaş'ın bu haftaki rakibi Kayserispor.
62 puanı bulunan siyah-beyazlıların pazartesi günü kazanmaktan başka çaresi yok.
Beşiktaş'ın kalan maçları:
Kayserispor
Osmanlıspor (D)
Sivasspor
PUAN DURUMU