Süper Lig'de son 3 hafta kala son durum

Robinho'nun Başakşehir'e attığı son dakika golü, tüm hesapları karıştırdı. G.Saray kazanırsa 3 puan öne geçecek. F.Bahçe ise 2. sıraya yükselecek.

Olaylı derbi hakkında konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Biz tekrar kararı çıktığında şampiyonluğu kaçırdık. Takımın ve hocanın ayarı bozuldu" dedi.

Uzun süredir Brezilya'da bulunan Fenerbahçe scout ekibi, Everton, Ramiro, Willian Arao ve Marcos Guilherme isimlerini yönetime rapor etti.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar müsabakaları tamamlandı. Dev şampiyonada 2 altın ve 3 bronz madalya kazanan Türkiye Kadın Milli Takımı, 117 puanla Avrupa üçüncüsü oldu.

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Beşiktaş'ın borcu açıklandı (05.05.2018)

Denetleme Kurulu, Beşiktaş'ın borcunun 1 milyar 912 milyon 497 bin 949 TL olduğunu açıkladı.