Süper Lig'de son durum

Geçtiğimiz haftayı zirvede kapatan Galatasaray, bu hafta Gençlerbirliği'ne deplamanda 1-0 mağlup olarak liderliği Başakşehir'e kaptırdı.
GALATASARAY DIŞ SAHADA PUAN KAYBEDİYOR
İç saha maçlarında çok iyi bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar deplasman karşılaşmalarında beklenmedik puan kayıpları yaşıyor.
Galatasaray'ın kalan maçları(57 puan)
29. hafta: Galatasaray - Medipol Başakşehir
30. hafta: Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray
31. hafta: Galatasaray - Beşiktaş
32. hafta: Teleset Mobilya Akhisarspor - Galatasaray
33. hafta: Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor
34. hafta: Göztepe - Galatasaray
BAŞAKEŞHİR LİDERLİĞİ GERİ ALDI
Galatasaray'ın puan kaybetmesinin ardından Başakşehir liderlik koltuğuna oturdu.
Medipol Başakşehir'in kalan maçları(59 puan)
29. hafta: Galatasaray - Medipol Başakşehir
30. hafta: Medipol Başakşehir - Kayserispor
31. hafta: Osmanlıspor - Medipol Başakşehir
32. hafta: Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor
33. hafta: Antalyaspor - Medipol Başakşehir
34. hafta: Medipol Başakşehir - Kasımpaşa
BEŞİKTAŞ'IN İÇ SAHA AVANTAJI VAR
Lider Başakşehir'in 3 puan gerisinde olan Beşiktaş'ın iç saha avantajı bulunuyor.
Beşiktaş'ın kalan maçları(56 puan)
29. Hafta: Akhisarspor - Beşiktaş
30. Hafta: Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
31. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş
32. Hafta: Beşiktaş - Kayserispor
33. Hafta: Osmanlıspor - Beşiktaş
34. Hafta: Beşiktaş - Sivasspor
FENERBAHÇE FİKSTÜRDE AVANTAJLI
Son haftalarda üst üste galibiyetler alan Fenerbahçe rakiplerine göre en avantajlı fikstüre sahip.
Fenerbahçe'nin kalan maçları (54 puan)
29. Hafta: Sivasspor - Fenerbahçe
30. Hafta: Fenerbahçe - Antalyaspor
31. Hafta: Kasımpaşa - Fenerbahçe
32. Hafta: Fenerbahçe - Bursaspor
33. Hafta: Karabükspor - Fenerbahçe
34. Hafta: Fenerbahçe - Konyaspor
SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU