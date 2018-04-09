Erol Bulut: Hesapta olmayan bir mağlubiyet aldık

1 Fatih Terim: Avantajımızı kaybettik şampiyonluğu değil Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kaybettikleri Gençlerbiliği maçının ardından taraftara seslendi ve "Söyleyeceğim şu var, önemli bir avantaj kaybettik ama şampiyonluğu değil" dedi.

2 Süper Lig'de son durum Süper Lig'de 28. hafta, Gençlerbirliği-Galatasaray maçıyla sona erdi. Yarıştaki 4 takım arasında en avantajlı fikstüre sahip olan ekip Fenerbahçe.

3 Valbuena, Aykut Kocaman'a sitem etti Fenerbahçe forması giyen Valbuena, Fransa basınına verdiği röportajda Aykut Kocaman'a sitem etti. Fransız yıldız "Her şey iyi gidiyordu. Ancak bir yanda yedek kalmaya başladım" dedi.

4 Gençlerbirliği son dakikada G.Saray'ı yıktı Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında son dakikada yediği golle Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu.

5 Beşiktaş'ta cezalılar geri dönüyor Beşiktaş’ta Quaresma, Atiba, Tolgay ve Oğuzhan’ın cezaları sona erdi. Teknik direktör Şenol Güneş, takıma dönen 4 futbolcusu da Teleset Mobilya Akhisar maçı kadrosuna dahil edecek.

6 Aykut Kocaman: Valbuena'yı yine yedek bırakırdım Osmanlı maçı sonrası Valbuena hakkında konuşan Aykut Kocaman, "Bu maç yeniden oynansaydı yine aynı kadroyla sahaya çıkardım" diyerek yıldız futbolcuyu ilk 11'de düşünmediğini açıkça söyledi.

7 Ülkelerin Dünya Kupası'nda giyeceği formalar Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na katılacak olan 32 ülkenin turnuvada giyeceği formalar tanıtıldı. İşte ülkelerin formaları.

8 Real taraftarının başarısız koreografi çalışması Atletico Madrid maçında koreografi yapamayan Real Madrid taraftarları İspanya'da dalga konusu oldu.

9 Beşiktaş'ın hedefi Gunnarsson İngiliz basını sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İzlandalı Gunnarsson için Beşiktaş'ın devrede olduğunu yazdı.