Süper Lig'de son durum

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından zirve yarışını yeniden alevlendi.

Galatasaray, Konyaspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılsaydı averajla Başakşehir'in önüne geçip lider olacaktı ancak bu fırsatı değerlendiremedi.

Sarı-kırmızılılar zirveye 1 puan daha yaklaştı ancak en yakın takipçisi Beşiktaş'la arasındaki puan farkı azaldı.

G.Saray'ın fikstürü şu şekilde:

Beşiktaş

Ç.Rizespor (D)

Başakşehir

Sivasspor(D)

HAFTANIN KAZANANI BEŞİKTAŞ

Son haftalar büyük bir ivme yakalayarak zirve yarışına ortak olan Beşiktaş, Galatasaray'ın yaşadığı puan kaybı ile Şampiyonlar Ligi'ne de bir adım daha yaklaştı.

Haftaya Galatasaray'ya konuk olacak siyah-beyazlı takım, bu mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. 59 puanla 3 sırada yer alan Beşiktaş'ın kalan maçları şu şekilde:

Galatasaray - Beşiktaş (D)

Beşiktaş - Alanyaspor

Trabzonspor - Beşiktaş (D)

Beşiktaş - Kasımpaşa

BAŞAKŞEHİR KAN KAYBETSE DE LİDER

Lider Başakşehir, 30. haftada puan kaybı yaşasa da koltuğunda kaldı. Haftaya Sivasspor'a konuk olacak olan turuncu-lacivertlilerin bir gözü de haftaya oynanacak derbide olacak.

Başakşehir'in kalan maçları şu şekil:

Sivasspor – Başakşehir (D)

Başakşehir – Ankaragücü

Galatasaray – Başakşehir (D)

Başakşehir – Alanyaspor

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU