Süper Lig'de son durum: Yenilgisiz takım kalmadı

Haftaya ligin tek yenilgisiz takımı olarak giren Aytemiz Alanyaspor'un da mağlup olmasıyla ligde namağlup takım kalmadı.
HAFTANIN SONUÇLARI
Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: 5-1
Fenerbahçe-Antalyaspor: 0-1
Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: 1-4
Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor: 4-0
Gençlerbirliği-Galatasaray: 0-0
Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: 3-1
Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: 2-0
Gaziantep FK-Medipol Başakşehir: 1-2
Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 1-2
PUAN DURUMU
Süper Lig'de 7. haftanın ardından puan durumu şu şekilde oluştu:
8. HAFTA PROGRAMI
Süper Lig'de 8. hafta müsabakaların programı şöyle:
18 Ekim Cuma:
20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)
19 Ekim Cumartesi:
15.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)
17.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
17.30 Trabzonspor-Gaziantep FK (Medical Park)
20.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)
20 Ekim Pazar:
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)
21 Ekim Pazartesi:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)