Süper Lig'de son durum: Yenilgisiz takım kalmadı

Kocaelispor ile Ofspor arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. Hakan Yılmaz'a ikinci sarı kartı göstermek için elini cebine atan hakem, daha sonra bu kararından vazgeçti.

Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bazı isimleri kulübeye çekme kararı aldı.

Fatih Terim'in dün yaptığı "Biraz da ceza almayanlar konuşsun" şeklindeki sözlerine cevap veren Mustafa Cengiz, "Herkes kendi görevini yapmalı" dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da kulüp başkanı Erol Bedir, Teknik Direktör Hikmet Karaman ve Sportif Direktör Erdem Kemaloğlu görevlerinden istifa etti.

Sosyal medyada kuralların değiştirildiği ve bu yüzden Atiba'nın pozisyonunun penaltı olmadığı iddia edilmişti. Ancak FIFA'nın saat modeli kuralına geçmediği ortaya çıktı.

1 Serdar Gürler'den tarihe geçen penaltı Dün oynanan Göztepe-Kayserispor maçında sahalarda ender görülen bir durum yaşandı. İzmir ekibi adına penaltı kullanan Serdar Gürler, topa iki ayağıyla da dokununca, gol kurallar gereği iptal edildi.

2 Fatih Terim kadroda değişikliğe gidecek Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bazı isimleri kulübeye çekme kararı aldı.

3 Beşiktaş 4 hafta sonra galibiyetle tanıştı Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı lider Alanyaspor'u 2-0 yendi.

4 Maçın hakemi Ofsporlu futbolcuyu atamadı Kocaelispor ile Ofspor arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. Hakan Yılmaz'a ikinci sarı kartı göstermek için elini cebine atan hakem, daha sonra bu kararından vazgeçti.

5 Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında gerginlik çıktı Fatih Terim'in dün yaptığı "Biraz da ceza almayanlar konuşsun" şeklindeki sözlerine cevap veren Mustafa Cengiz, "Herkes kendi görevini yapmalı" dedi.

6 Elneny, Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor Beşiktaş'ta istediği ortamı bulamadığını söyleyen Elneny, ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.

7 Şenol Güneş: Ben Trabzonspor'un kendisiyim A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzon'da kendisine tepki gösterenler ilgili konuştu. Tecrübeli teknik adam, "Bana kızabilir, beni sevmeyebilirsin ama beni oradan koparamazsın" dedi.

8 Kulüp doktoru, Fatih Terim'i kızdırdı Fatih Terim, kulüp doktoru Yener İnce'nin "Feghouli'yi çıkar" demesi üzerine Cezayirli futbolcuyu oyundan aldı. Ancak daha sonra yıldız oyuncunun sakat olmadığı ortaya çıktı.

9 Emre Mor ilk 7 haftada vasatı aşamadı Attığı çalımlarla taraftarları heyecanlandıran Emre Mor, henüz skora etki edemedi. 6 maçta forma giyen 22 yaşındaki futbolcu gol veya asist üretemedi.