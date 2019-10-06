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Süper Lig'de son durum: Yenilgisiz takım kalmadı

Süper Lig'de bu hafta deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 yenilen Aytemiz Alanyaspor, 14 puan ve averajla liderliğini sürdürdü.

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Haftaya ligin tek yenilgisiz takımı olarak giren Aytemiz Alanyaspor'un da mağlup olmasıyla ligde namağlup takım kalmadı.

HAFTANIN SONUÇLARI

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: 5-1

Fenerbahçe-Antalyaspor: 0-1

Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: 1-4

Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor: 4-0

Gençlerbirliği-Galatasaray: 0-0

Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: 3-1

Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: 2-0

Gaziantep FK-Medipol Başakşehir: 1-2

Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 1-2

PUAN DURUMU

Süper Lig'de 7. haftanın ardından puan durumu şu şekilde oluştu:

8. HAFTA PROGRAMI

Süper Lig'de 8. hafta müsabakaların programı şöyle:

18 Ekim Cuma:

20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)

19 Ekim Cumartesi:

15.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)

17.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

17.30 Trabzonspor-Gaziantep FK (Medical Park)

20.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

20 Ekim Pazar:

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)

21 Ekim Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

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