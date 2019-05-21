Ensonhaber.com'a dön

Süper Lig'de son hafta maçlarının programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçlarının programı belli oldu. Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın maçları cuma günü, Fenerbahçe'nin mücadelesi ise pazar günü oynanacak.

| Haber Merkezi
Süper Lig'de son hafta maçlarının programı açıklandı
Yorum Yap

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçlarının programı belli oldu.

G.SARAY-TRABZON VE BEŞİKTAŞ AYNI GÜN AYNI SAATTE OYNAYACAK

34. haftada şampiyon Galatasaray'ın, Sivasspor ile oynayacağı mücadele 24 Mayıs Cuma günü 21:00'de başlayacakken, aynı saatte Rizespor - Trabzonspor ve Beşiktaş - Kasımpaşa maçları da oynanacak. Başakşehir - Antalyaspor karşılaşması ise aynı gün 18:00'da başlayacak.

F.BAHÇE'NİN MAÇI PAZAR GÜNÜ

Fenerbahçe'nin evinde Antalyaspor'u konuk edeceği karşılaşma ise 26 Mayıs Pazar günü 19:00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 34. ve son haftanın maç programı şöyle: 

24 Mayıs Cuma:

18.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

21.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Sivas Yeni 4 Eylül)

25 Mayıs Cumartesi:

19.00 Atiker Konyaspor-Akhisarspor (Konya Büyükşehir Belediye)

26 Mayıs Pazar:

19.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Bornova)

19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor (Yeni Malatya)

19.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM