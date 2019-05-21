Süper Lig'de son hafta maçlarının programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçlarının programı belli oldu.
G.SARAY-TRABZON VE BEŞİKTAŞ AYNI GÜN AYNI SAATTE OYNAYACAK
34. haftada şampiyon Galatasaray'ın, Sivasspor ile oynayacağı mücadele 24 Mayıs Cuma günü 21:00'de başlayacakken, aynı saatte Rizespor - Trabzonspor ve Beşiktaş - Kasımpaşa maçları da oynanacak. Başakşehir - Antalyaspor karşılaşması ise aynı gün 18:00'da başlayacak.
F.BAHÇE'NİN MAÇI PAZAR GÜNÜ
Fenerbahçe'nin evinde Antalyaspor'u konuk edeceği karşılaşma ise 26 Mayıs Pazar günü 19:00'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 34. ve son haftanın maç programı şöyle:
24 Mayıs Cuma:
18.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
21.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)
21.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Sivas Yeni 4 Eylül)
25 Mayıs Cumartesi:
19.00 Atiker Konyaspor-Akhisarspor (Konya Büyükşehir Belediye)
26 Mayıs Pazar:
19.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Bornova)
19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor (Yeni Malatya)
19.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)