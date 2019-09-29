Süper Lig’de son puan durumu

Süper Lig’in 6. haftasın iki kritik derbi oynandı. Galatasaray, sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalırken, Trabzonspor ise Beşiktaş’ı 4-1’le geçti.

FENERBAHÇE İSTEDİĞİNİ ALDI

Haftaya 10 puanla başlayan sarı-lacivertli ekip, 8 puanlı Galatasaray’a konuk olduğu mücadeleden 1 puanla ayrıldı ve rakibiyle arasındaki farkı korudu. 6. hafta sonunda Fenerbahçe 11, Galatasaray ise 9 puan topladı.

BEŞİKTAŞ DÜŞME HATTINDA

Lige kötü başlayan Beşiktaş, Trabzon deplasmanında adeta dağıldı. Dış sahada galibiyet alamayan siyah-beyazlılar, bordo-mavili ekibe 4-1 yenilerek 5 puanda kaldı. Siyah-beyazlı ekip bu sonucun ardından haftayı 16. sırada tamamlarken, Trabzonspor 9 puana yükseldi.

Öte yandan 14 puanlı Alanyaspor, 6. haftayı da lider kapattı.

Süper Lig'de son maçlardan sonra oluşan puan durumu şöyle:

Süper Lig' de 7. hafta oynanacak maçların programı ise şu şekilde: