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Süper Lig'de son puan durumu

Süper Lig'de 9. hafta Başakşehir-Trabzonspor mücadelesiyle sona erecek. Bordo-mavili ekibin lider olma ihtimali bulunuyor. Öte yandan Fenerbahçe, Galatasaray'ın 4, Beşiktaş'ın 5 puan önünde.

| Haber Merkezi
Süper Lig'de son puan durumu
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Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 1-0 yenerek moral buldu. Kötü gidişini sürdüren sarı-kırmızılı takım ise lider Alanyaspor'un 5 puan gerisinde.

FENERBAHÇE EZELİ RAKİPLERİNE FARK ATTI

Konyaspor'u 5-1 yenerek lideri takibini sürdüren Fenerbahçe, 17 puana yükseldi. Güzel futbolunu farklı galibiyetle süsleyen sarı-lacivertli ekip, ezeli rakiplerinden Galatasaray'a 4, Beşiktaş'a ise 5 puan fark atmış durumda.

Beşiktaş, derbide Galatasaray'ı yenerek 12 puana yükseldi ve zirveden kopmadı. Sarı-kırmızılılar ise 13 puanda kaldı.

TRABZONSPOR LİDERLİK İÇİN SAHADA

Ligde başarılı bir grafik çizen 15 puanlı Trabzonspor, bu akşam 14 puanlı Başakşehir karşısına liderlik için çıkacak.

Bordo-mavili ekip zorlu karşılaşmadan 3 puan çıkarırsa, Alanyaspor'la puanlarını eşitleyecek. Mücadelenin sonucuna göre Trabzonspor averajla liderliğe yükselebilir. Alanyaspor, şu anda rakibinden 1 averaj önde.

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