Süper Lig'de son puan durumu

Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 1-0 yenerek moral buldu. Kötü gidişini sürdüren sarı-kırmızılı takım ise lider Alanyaspor'un 5 puan gerisinde.
FENERBAHÇE EZELİ RAKİPLERİNE FARK ATTI
Konyaspor'u 5-1 yenerek lideri takibini sürdüren Fenerbahçe, 17 puana yükseldi. Güzel futbolunu farklı galibiyetle süsleyen sarı-lacivertli ekip, ezeli rakiplerinden Galatasaray'a 4, Beşiktaş'a ise 5 puan fark atmış durumda.
Beşiktaş, derbide Galatasaray'ı yenerek 12 puana yükseldi ve zirveden kopmadı. Sarı-kırmızılılar ise 13 puanda kaldı.
TRABZONSPOR LİDERLİK İÇİN SAHADA
Ligde başarılı bir grafik çizen 15 puanlı Trabzonspor, bu akşam 14 puanlı Başakşehir karşısına liderlik için çıkacak.
Bordo-mavili ekip zorlu karşılaşmadan 3 puan çıkarırsa, Alanyaspor'la puanlarını eşitleyecek. Mücadelenin sonucuna göre Trabzonspor averajla liderliğe yükselebilir. Alanyaspor, şu anda rakibinden 1 averaj önde.