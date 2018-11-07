Süper Lig'de şu ana kadar 7 hoca kovuldu

Bir Süper Lig klasiği olan hoca gönderme işlemi bu sene de devam ediyor.

Ligde henüz 11 hafta geride kalırken, 18 takımın 7'si teknik direktörünü değiştirdi.

4 BÜYÜKLERDE TEK GÖNDEREN F.BAHÇE OLDU

4 büyükler arasında teknik direktörüyle yollarını ayıran tek takım Fenerbahçe oldu. Ligde 15. sırada yer alan sarı-lacivertliler, 3-1'lik Ankaragücü yenilgisi sonrası Phillip Cocu'yla yollarını ayırmıştı.

Cocu'nun ardından iki teknik adam daha gönderildi. Sivasspor Tamer Tuna'nın, Alanyaspor ise Mesut Bakkal'ın görevine son verdi.

İşte gönderilen teknik adamlar:

İbrahim Üzülmez (Ç.Rizespor)

Safet Susic (Akhisarspor)

Mehmet Altıparmak (Erzurumspor)

Kemal Özdeş (Kasımpaşa)

Cocu (Fenerbahçe)

Tamer Tuna (Sivasspor)

Mesut Bakkal (Alanyaspor)