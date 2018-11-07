Ensonhaber.com'a dön

Süper Lig'de şu ana kadar 7 hoca kovuldu

11 haftası geride kalan Süper Lig'de hoca kıyımı devam ediyor. Mesut Bakkal ve Tamer Tuna'yla birlikte kovulan teknik direktör sayısı 7'ye çıktı.

Süper Lig'de şu ana kadar 7 hoca kovuldu
Yorum Yap

Bir Süper Lig klasiği olan hoca gönderme işlemi bu sene de devam ediyor.

Ligde henüz 11 hafta geride kalırken, 18 takımın 7'si teknik direktörünü değiştirdi.

4 BÜYÜKLERDE TEK GÖNDEREN F.BAHÇE OLDU

4 büyükler arasında teknik direktörüyle yollarını ayıran tek takım Fenerbahçe oldu. Ligde 15. sırada yer alan sarı-lacivertliler, 3-1'lik Ankaragücü yenilgisi sonrası Phillip Cocu'yla yollarını ayırmıştı.

Cocu'nun ardından iki teknik adam daha gönderildi. Sivasspor Tamer Tuna'nın, Alanyaspor ise Mesut Bakkal'ın görevine son verdi.

İşte gönderilen teknik adamlar:

İbrahim Üzülmez (Ç.Rizespor)

Safet Susic (Akhisarspor)

Mehmet Altıparmak (Erzurumspor)

Kemal Özdeş (Kasımpaşa)

Cocu (Fenerbahçe)

Tamer Tuna (Sivasspor)

Mesut Bakkal (Alanyaspor)

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM