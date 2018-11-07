Süper Lig'de şu ana kadar 7 hoca kovuldu

Bir Süper Lig klasiği olan hoca gönderme işlemi bu sene de devam ediyor.
Ligde henüz 11 hafta geride kalırken, 18 takımın 7'si teknik direktörünü değiştirdi.
4 BÜYÜKLERDE TEK GÖNDEREN F.BAHÇE OLDU
4 büyükler arasında teknik direktörüyle yollarını ayıran tek takım Fenerbahçe oldu. Ligde 15. sırada yer alan sarı-lacivertliler, 3-1'lik Ankaragücü yenilgisi sonrası Phillip Cocu'yla yollarını ayırmıştı.
Cocu'nun ardından iki teknik adam daha gönderildi. Sivasspor Tamer Tuna'nın, Alanyaspor ise Mesut Bakkal'ın görevine son verdi.
İşte gönderilen teknik adamlar:
İbrahim Üzülmez (Ç.Rizespor)
Safet Susic (Akhisarspor)
Mehmet Altıparmak (Erzurumspor)
Kemal Özdeş (Kasımpaşa)
Cocu (Fenerbahçe)
Tamer Tuna (Sivasspor)
Mesut Bakkal (Alanyaspor)