Süper Lig'de toplam gelir 4,2 milyar liraya ulaştı

Türk futbolunun gelirlerini ve ekonomik görünümünü incelediği "Futbol Ekonomi Raporu-Ekolig" toplantısının dördüncüsü gerçekleştirildi.

2017-2018'de maç günü, naklen yayın ve ticari gelirleri toplamı 3,2 milyar lira olan Süper Lig pastası, 2018-2019 sezonu sonunda 4,2 milyar liraya ulaştı.

GALATASARAY 908 MİLYON LİRA KAZANDI

Süper Lig'in son 2 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelirlerde de zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılı kulüp 2017-2018'deki 517,2 milyon lira olan gelirini, 2018-2019 sezonunda 908,5 milyon liraya çıkardı.

2017-2018 sezonunda 514,2 milyon lira gelir elde eden Fenerbahçe, inişli çıkışlı performansına rağmen geçen sezon 694,3 milyon liraya ulaştı. Trabzonspor'da gelirlerini artırarak 205,4 milyon liradan 318,3 milyon liraya çıkarmayı başardı.

2017-2018 sezonunda elde ettiği 729,1 milyon lira gelirle 4 büyükler arasındaki finansal yarışta birinci olan Beşiktaş, 2018-2019'da gelir kaybı yaşayarak 622,7 milyon lira kazandı.

SEYİRCİ GALİBİ DE SARI-KIRMIZILILAR

Paylaşılan verilere göre son 2 sezonda toplam 8,1 milyon kişi, statlarda maçları seyretti. 2017-2018'de 12 bin 821 olan seyirci ortalaması, 2018-2019'da 14 bin bandına ulaştı.

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, 36 bin 93 seyirci ortalamasıyla bu alanda da lider oldu. Anadolu kulüpleri içinde seyirci ortalamasını en fazla arttıran Konyaspor olurken, Süper Lig takımları içerisinde en fazla maç biletini Trabzonspor sattı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un bilet fiyat ortalaması 148,50 lira olarak kayıtlara geçerken, Süper Lig'in diğer kulüplerinin bilet fiyat ortalaması 31,66 lira oldu. Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda 69,85 lira olan ortalama bilet fiyatı, 2018-2019'da 66,74 liraya düştü.

Yeniden bilet satışı, "Re-Sale Uygulaması" üzerinden en fazla ek gelir sağlayan kulüp Beşiktaş oldu. Son 3 sezonda 70 bine yakın bileti yeniden satışa sunan siyah-beyazlı kulüp, bu sayede 7,5 milyon lira ek gelir elde etti.

En fazla seyirciye ev sahipliği yapan yer, 864 bin 997 ile Türk Telekom Stadı oldu. 2017-2018'de 3,9 milyon olan Passolig kart sayısı, geçen sezonun bitimiyle 4,6 milyona ulaştı. Sezon boyunca Passolig kart sayısını en çok artıran kulüp yüzde 27'yle Galatasaray oldu. Anadolu kulüplerinde en fazla yükselişi yüzde 22 ile Yeni Malatyaspor yaşadı.

Bileti olup da maça gelmeyen taraftar oranı 2016-2017'de yüzde 33 olarak gerçekleşirken, bu oran 2017-2018'de yüzde 25'e ve 2018-2019'da da yüzde 21'e geriledi. Geçen sezon ticari gelirlerde en fazla kazanan takım 317,8 milyon lira ile Fenerbahçe oldu.

Söz konusu dönemde Ziraat Türkiye Kupası da dahil olmak üzere en fazla yayın gelirini 231 milyon lira ile Galatasaray elde etti.