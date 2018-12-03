Süper Lig'de topun oyunda kalma süresi yerlerde

Futbolda teknolojinin de oyuna dahil olmasıyla birlikte takımlar son dönemde "oyunun" daha izlenebilir olması için ciddi çalışmalar yaparken, istatistik kağıdında en önemli verilerden birini "topun oyunda kalma süresi" oluşturuyor.

Taç, frikik, korner, kale vuruşu, faul, oyuncuların yerde kaldığı zamanlar gibi oyunun durakladığı anların çıkarılmasının ardından topun aksiyon halinde olduğu zamanı veren "topun oyunda kaldığı süre" istatistiğinde Türkiye Süper Ligi, Avrupa'da Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin de eklendiği listede ancak 20. sırada yer alıyor.

MACARİSTAN'IN GERİSİNDEYİZ

SporX kaynaklı habere göre, Süper Lig'de bu sezon oynanan maçların ortalaması alındığında top 49,41 dakika (%54,9) oyunun içinde kalıyor. Ligimiz, bu istatistikler ışığında Avrupa'nın 5 büyük ligi Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve İspanya'nın gerisinde kalırken; Macaristan, Belarus, Finlandiya, Slovakya ve Slovenya gibi futbola az yatırım yapan ülkeleri de sollayamadı.

LİDER BAŞAKŞEHİR

Türkiye'de topun oyunda kalma süresinde liderlik ise lider Başakşehir'de bulunuyor. Maçlarında oyunun %59,8'lık kısmında topun oyunda kaldığı Başakşehir'in ardından ise %51,6 ile Alanyaspor geliyor.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE İSVEÇ VAR

Topun oyunda kalması konusunda Avrupa'nın zirvesinde ise İsveç 1. Ligi Allsvenskan yer alıyor. İsveç'te maçların %60,4'lük bölümünde top hareket halinde yer alırken, Avrupa'nın 5 büyük liginde ise topun oyunda kaldığı en yüksek süreye %58,5 ile Almanya Bundesliga ulaştı.

SÜPER LİG'DE TOPLA EN ÇOK OYNAYAN TAKIM

Son hafta evinde Sivasspor'a mağlup olmasına rağmen ligin zirvesinde yer alan Başakşehir, topla oynama yüzdesinde de Süper Lig'in en başarılı takımı olmayı başardı.

Başakşehir, maçlarında ortalama %57,7 topla oynama yüzdesine ulaşırken, onun ardından %56,3 ile Galatasaray ve %55,7 ile Beşiktaş ilk 3 sırayı oluşturdu. Trabzonspor 'un%54,1 ile 4. sırada yer aldığı topla oynama yüzdesinde, bu sezon hayal kırıklıkları ile dolu bir sezon geçiren Fenerbahçe %50,2 ile ancak 9. sıraya yerleşebildi.