Süper Lig'de VAR dönemi başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda ve Spor Toto 1. Lig play-off maçlarında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağını açıkladı.

SÜPER LİG'DE VAR UYGULANACAK

TFF'nin her sezon öncesi açıkladığı lig statüleri, 2018-2019 sezonu için de resmi siteden duyuruldu. TFF'nin yayınladığı statü kitapçığında, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun tamamında, Spor Toto 1. Lig'de ise yalnızca play-off müsabakalarında uygulanacağı kaydedildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig müsabakalarında, Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolüne uygun olarak çevrimiçi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacaktır. Spor Toto 1'inci Lig play-off müsabakalarında, Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolüne uygun olarak çevrimiçi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacaktır" denildi.

İlk Video Hakem kararında yaşanan diyaloglar VİDEO

DÜNYA KUPASI'NIN YILDIZI VAR SİSTEMİ

Video Yardımcı Hakem, Dünya Kupası'nda en çok konuşulan konuların başında geliyor. Birçok hakemin penaltı pozisyonlarında başvurduğu VAR sistemi adeta turnuvaya damga vurdu.

Dünya genelinde herkes VAR'ın futbola büyük katkı yaptığı ve adaleti sağladığı görüşünde birleşti.