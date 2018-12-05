Süper Lig'de VAR'sız puan durumu

Süper Lig'de bu sezon uygulanmaya başlanan VAR sistemi birçok kararda etkili oldu. Hakemler VAR incelemesinden sonra kararlarını değiştirerek maçların sonucuna direkt etki etti. VAR olmasaydı mevcut puan durumu da farklı olacaktı.

FENERBAHÇE 4 PUAN DAHA AZ TOPLAYACAKTI

Bu sezon tarihinin en kötü dönemini yaşayan Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe, VAR sistemiyle değiştirilen kararlar olmasaydı 4 puan daha az almış olacaktı. Şu an ligde 14 puanla 15. sırada bulunan sarı-lacivertli ekip, 10 puanda kalarak ligin dibine demir atmış olacaktı.

GALATASARAY, 29 PUANA YÜKSELECEKTİ

Son dönemde hakem hatalarından en fazla dert yanan takım olan Galatasaray, VAR sistemi olmasaydı 5 puan fazla alarak 29 puana ulaşacak ve Başakşehir'le zirveyi paylaşacaktı.

VAR, Süper Lig'de uygulanmasaydı Başakşehir 1 puan, Beşiktaş ise 3 puan daha az alacaktı.

VAR olmasaydı; Bursaspor 5, Galatasaray 5, Sivasspor 2, Kasımpaşa 2, Erzurumspor 1, Rizespor 1, Göztepe 1 puan fazla alacakken, Konyaspor 1, Akhisarspor 1, Başakşehir 1, Malatyaspor 1, Ankaragücü 2, Beşiktaş 3 ve Fenerbahçe 4 puan az alacaktı.