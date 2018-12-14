Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın göreve getirilmesiyle birlikte Süper Lig'de yabancı hoca kalmadı. 15 haftası geride kalan sezonda şu ana kadar görev yapan üç yabancı teknik direktör de Süper Lig'de tutunamadı.

F.BAHÇE'NİN HOLLANDALILARI TUTMADI

Lige kötü bir giriş yapan sarı-lacivertli takım, ilk 10 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlikle 9 puan toplarken, 15. sırada yer aldı. MKE Ankaragücü'ne 3-1'lik mağlubiyeti sonrası teknik direktör Cocu'nun görevine son verilirken, takım yardımcı teknik direktör Erwin Koeman'a emanet edildi.

Hollandalı Koeman da inişli çıkışlı performansının ardından görevi Ersun Yanal'a devretti. Koeman-Yanal değişikliğinin ardından ligdeki 18 takım da Türk hocalara emanet edilmiş oldu.

SUSİC DÖNEMİ 5 HAFTA SÜRDÜ

Fenerbahçe'yi çalıştıran Hollandalılar Cocu ve Koeman'ın dışında Süper Lig'de şu ana kadar görev yapan diğer yabancı teknik direktör ise Akhisarspor'da sezona başlayan Bosna Hersekli Safet Susic oldu.

Türkiye Kupası'nı kazanarak takımını Avrupa'ya taşıyan Okan Buruk ile yola devam etmeyen Ege temsilcisi, Bosna Hersekli teknik adam Safet Susic ile anlaştı. UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Akhisarspor, Süper Lig'de ilk 5 maçını kazanamayınca Susic ile 6. hafta öncesi yolları ayırdı.

Manisa ekibi, Spor Toto Süper Lig'de daha önce Akhisarspor'un başında 36 maça çıkan Cihat Arslan'ı tekrar takımın başına getirdi. Geçen hafta Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek küme düşme hattından çıkan Akhisarspor, bu galibiyetle 13. sıraya yükseldi.

Süper Lig'de çalışan teknik adamlar:

Akhisarpor: Cihat Arslan

Antalyaspor: Bülent Korkmaz

Konyaspor: Aykut Kocaman

Alanyaspor: Sergen Yalçın

Beşiktaş: Şenol Güneş

Bursaspor: Samet Aybaba

Erzurumspor: Mehmet Özdilek

Çaykur Rizespor: Okan Buruk

Sivasspor: Hakan Keleş

Yeni Malatyaspor: Erol Bulut

Fenerbahçe: Ersun Yanal

Galatasaray: Fatih Terim

Göztepe: Kemal Özdeş

Kasımpaşa: Mustafa Denizli

Kayserispor: Hakan Ertürk

Başakşehir: Abdullah Avcı

Ankaragücü: İsmail Kartal

Trabzonspor: Ünal Karaman