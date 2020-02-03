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Süper Lig'de zirve yarışı iyice kızıştı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı çok heyecanlı geçiyor. Sivasspor ve F.Bahçe'nin kaybettiği haftada Başakşehir, G.Saray, Trabzonspor ve Beşiktaş kazanmayı başardı.

| Haber Merkezi
Süper Lig'de zirve yarışı iyice kızıştı
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Süper Lig'in 20. haftası Denizlispor-Göztepe maçı dışında tamamlandı.

Haftanın kaybedenleri, Gaziantep'e 5-1 yenilen lider Sivasspor ile Trabzonspor deplasmanından eli boş dönen Fenerbahçe oldu.

1 maç eksiği bulunan Trabzonspor, ezeli rakibini yenerek 3. sıraya yükselirken, Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray iki haftada zirveyle arasındaki puan farkını 5'e indirdi.

Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçında Rizespor'u 2-1 yenen Beşiktaş ise sarı-kırmızılıların 3 puan gerisinde bulunuyor.

HAFTANIN MAÇI SİVASSPOR-BAŞAKŞEHİR

Futbolseverleri 21. haftada da yine birçok önemli maç bekliyor.

Oldukça heyecanlı geçen şampiyonluk yarışında haftanın en önemli karşılaşması Sivasspor ile Başakşehir arasında oynanacak.

İşte 21. haftanın fikstürü:

7 Şubat Cuma: Yeni Malatyaspor-Ankaragücü (20.00)
8 Şubat Cumartesi: Konyaspor-Denizlispor (14.00)
8 Şubat Cumartesi: Gençlerbirliği-Trabzonspor (17.00)
8 Şubat Cumartesi: Beşiktaş-Gaziantep (17.00)
8 Şubat Cumartesi: Fenerbahçe-Alanyaspor (20.00)
9 Şubat Pazar: Kayserispor-Antalyaspor (13.30)
9 Şubat Pazar: Sivasspor-Başakşehir (16.00)
9 Şubat Pazar: Kasımpaşa-Galatasaray (19.00)
10 Şubat Pazartes: Göztepe-Ç.Rizespor (20.00)

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