Süper Lig'de zirve yarışı iyice kızıştı

Süper Lig'in 20. haftası Denizlispor-Göztepe maçı dışında tamamlandı.
Haftanın kaybedenleri, Gaziantep'e 5-1 yenilen lider Sivasspor ile Trabzonspor deplasmanından eli boş dönen Fenerbahçe oldu.
1 maç eksiği bulunan Trabzonspor, ezeli rakibini yenerek 3. sıraya yükselirken, Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray iki haftada zirveyle arasındaki puan farkını 5'e indirdi.
Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçında Rizespor'u 2-1 yenen Beşiktaş ise sarı-kırmızılıların 3 puan gerisinde bulunuyor.
HAFTANIN MAÇI SİVASSPOR-BAŞAKŞEHİR
Futbolseverleri 21. haftada da yine birçok önemli maç bekliyor.
Oldukça heyecanlı geçen şampiyonluk yarışında haftanın en önemli karşılaşması Sivasspor ile Başakşehir arasında oynanacak.
İşte 21. haftanın fikstürü:
7 Şubat Cuma: Yeni Malatyaspor-Ankaragücü (20.00)
8 Şubat Cumartesi: Konyaspor-Denizlispor (14.00)
8 Şubat Cumartesi: Gençlerbirliği-Trabzonspor (17.00)
8 Şubat Cumartesi: Beşiktaş-Gaziantep (17.00)
8 Şubat Cumartesi: Fenerbahçe-Alanyaspor (20.00)
9 Şubat Pazar: Kayserispor-Antalyaspor (13.30)
9 Şubat Pazar: Sivasspor-Başakşehir (16.00)
9 Şubat Pazar: Kasımpaşa-Galatasaray (19.00)
10 Şubat Pazartes: Göztepe-Ç.Rizespor (20.00)
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