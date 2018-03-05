Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası Trabzonspor-Beşiktaş maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, zorlu deplasmandan 2-0 galip ayrıldı ve zirve yarışında ben de varım dedi.

Beşiktaş Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Gençlerbirliği'yle karşılaşacak.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ KORUDU

Deplasman maçlarında aldığı kötü sonuçlarla bu sezon çok puan kaybı yaşayan Galatasaray, dış saha fobisini Karabükspor maçıyla sonlandırdı. Sarı-kırmızılılar, Karabükspor'u depslamda 7-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Galatasaray önümüzdeki hafta, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

BAŞAKŞEHİR EVİNDE KAZANDI

Başakşehir de haftayı karlı kapatan takımlar arasında yerini aldı. İstanbul ekibi Göztepe'yi 2-0'la geçti ve zirve yarışını bırakmadı.

Turuncu-lacivertlilert haftaya Alanyaspor'la deplasmada karşılaşacak.

FENERBAHÇE HAFTANIN KAYBEDEN TAKIMI OLDU

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a deplasmanda 3-1 mağlup oldan Fenerbahçe, bu haftayı da puansız kapattı. Evinde Akhisarspor'a 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler haftanın en kazançsız takımı oldu.

Fenerbahçe haftaya Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Bu sonuçların ardından Süper Lig'de oluşan puan durumu şu şekilde: