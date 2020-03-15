Süper Lig'de zirve yarışında heyecan sürüyor

Süper Lig'de zirve yarışı iyice kızışmaya başladı.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle karşılaşmalar taraftarlara kapalı şekilde gerçekleşti.

İKİ ÖNEMLİ MAÇ DA BERABERE BİTTİ

Önlemler çerçevesinde geçilen 26. hafta, şampiyonluk yarışında olan 4 takımın mücadelesine sahne oldu.

Haftanın en önemli iki maçı olan Trabzonspor-Başakşehir ve Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmaları oynandı.

Trabzonspor'la Başakşehir 1-1, Galatasaray'la da Beşiktaş golsüz berabere kaldı.

SİVAS 1 MAÇ EKSİĞİYLE 3. SIRADA

Şampiyonluk mücadelesi veren bir diğer takım Sivasspor ise yarın Antalyaspor'a konuk olacak.

Trabzonspor'la Başakşehir'in , Galatasaray'la da Beşiktaş'ın berabere kalması sonrası Sivasspor'a zirve yarışı için fırsat doğdu.

Trabzonspor ve Başakşehir 53'er puanla liderliği paylaşırken, bordo-mavililer averajla ilk sırada bulunuyor.

Bu iki ekibin ardından en yakın takipçileri Galatasaray ise 50 puanla 3. sırada.

Sivasspor'un bir maç eksiğiyle 49 puanı bulunurken, Beşiktaş ise 44 puanla 5. sırada yer alıyor.

KALAN 7 HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

Yarın oynanacak olan Sivasspor - Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte sona erecek olan 26'ncı haftanın ardından kalan 7 haftanın programı şu şekilde:

27. Hafta

28. hafta

29. hafta

30. hafta

31. hafta

32. hafta

33. hafta

34. hafta