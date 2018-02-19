Süper Lig'de zirvede son durum

Süper Lig'de 22. haftayı Başakşehir lider kapattı. Geçen hafta Antalyaspor'u yenerek zirveye çıkan Galatasaray'ın liderlik sevinci ise sadece 1 hafta sürdü.

BAŞAKŞEHİR KAZANDI GALATASARAY'I SOLLADI

Zorlu Trabzonspor deplasmanında Adebayor'un golüyle kazanan Başakşehir, puanı 46'ya çıkardı. Haftaya 44 puanla giren Galatasaray'ın Kasımpaşa deplasmanında kaybetmesiyle Başakşehir 1 hafta aranın ardından yeniden lider oldu.

Başakşehir gelecek hafta sahasında son haftaların çıkışta takımı Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Fatih Terim'in öğrencileri ise sahasında Bursaspor'la karşı karşıya gelecek. İki takım da 23. haftada kazanarak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin sonucuna göre rakiplerine karşı avantaj sağlamak istiyor.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİ

Başakşehir'i yenerek zirveye ortak olan Fenerbahçe serisini Alanyaspor maçında da sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip rakibini 3-0 yenerek, Beşiktaş'ın Konya deplasmanında berabere kalmasıyla derbi öncesi siyah-beyazlı takımın 3 puan önüne geçti.

44 puanlı Fenerbahçe'yi 3 puan geriden takip eden Beşiktaş ise derbiyi kazanarak zirve yarışında kalmanın hesaplarını yapıyor. İki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği 23. hafta mücadelesi 25 Şubat'ta oynanacak.