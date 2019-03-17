Süper Lig'de zirvedeki son durum

Süper Lig'in 26. haftasında zirvedeki son durum belli oldu.
Yarışı uzun süredir önde götüren Başakşehir, 8 puanlık avantajını bu hafta kaybetti. Turuncu-lacivertliler, Kayserispor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak kritik 2 puanı yitirdi.
BAŞAKŞEHİR, BEŞİKTAŞ'A GİDECEK
Başakşehir, kalan maçlarında zorlu mücadelelere çıkacak, Konyaspor'u evinde ağırlayacak olan lider, sonrasında ise Beşiktaş deplasmanına gidecek.
Başakşehir'in kalan maçları ise şu şekilde:
Konyaspor
Beşiktaş(D)
Ç.Rizespor
Göztepe
Sivasspor(D)
Ankaragücü
Galatasaray(D)
Alanyaspor
GALATASARAY, KADIKÖY'E ÇIKACAK
Galatasaray ise 26. haftayı karlı kapatan taraf oldu. Bursaspor'u deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etmeyi başaran sarı-kırmızılıların şampiyonluk inancı yeniden ateşlendi.
Milli takım arasından sonra Yeni Malatyaspor'u sahasında ağırlayacak olan Galatasaray, sonrasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yle Kadıköy'de karşılaşacak.
Galatasaray'ın kalan maçları şu şekilde:
Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe(D)
Kayserispor
Konyaspor(D)
Beşiktaş
Ç.Rizespor(D)
Başakşehir
Sivasspor
SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU ŞU ŞEKİLDE