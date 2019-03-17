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Süper Lig'de zirvedeki son durum

Süper Lig'in 26. haftasında lider Başakşehir, Kayseri deplasmanında 2 puan bıraktı. Takipçisi Galatasaray bu fırsatı iyi değerlendirdi ve Bursaspor'u 3-2 mağlup edip puan farkını 6'ya indirdi.

Süper Lig'de zirvedeki son durum
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Süper Lig'in 26. haftasında zirvedeki son durum belli oldu.

Yarışı uzun süredir önde götüren Başakşehir, 8 puanlık avantajını bu hafta kaybetti. Turuncu-lacivertliler, Kayserispor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak kritik 2 puanı yitirdi.

BAŞAKŞEHİR, BEŞİKTAŞ'A GİDECEK

Başakşehir, kalan maçlarında zorlu mücadelelere çıkacak, Konyaspor'u evinde ağırlayacak olan lider, sonrasında ise Beşiktaş deplasmanına gidecek.

Başakşehir'in kalan maçları ise şu şekilde:

Konyaspor
Beşiktaş(D)
Ç.Rizespor
Göztepe
Sivasspor(D)
Ankaragücü
Galatasaray(D)
Alanyaspor

GALATASARAY, KADIKÖY'E ÇIKACAK

Galatasaray ise 26. haftayı karlı kapatan taraf oldu. Bursaspor'u deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etmeyi başaran sarı-kırmızılıların şampiyonluk inancı yeniden ateşlendi.

Milli takım arasından sonra Yeni Malatyaspor'u sahasında ağırlayacak olan Galatasaray, sonrasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yle Kadıköy'de karşılaşacak.

Galatasaray'ın kalan maçları şu şekilde:

Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe(D)
Kayserispor
Konyaspor(D)
Beşiktaş
Ç.Rizespor(D)
Başakşehir
Sivasspor

SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU ŞU ŞEKİLDE

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