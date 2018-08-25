Bakımsız zeminlere yaptırım uygulanmıyor

Süper Lig'in marka değerini yükseltmek istediğini her fırsatta belirten Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı, takımların bozuk zeminlerine bir yaptırım uygulamıyor.

STATLARIN ZEMİNLERİ KÖTÜ DURUMDA

Süper Lig'de yer alan kulüplerin birçoğu yeni statyumlarına kavuştu. Ancak yüksek standartlara sahip statların zeminleri oldukça kötü durumda.

4 büyüklerin milyon eurolar vererek transfer ettiği yıldız futbolcular, Anadolu deplasmanlarında pas bile yapılamayacak zeminlerde top oynamaya çalışıyor.

PUAN KAYIPLARI YAŞANIYOR

Bozuk sahalarda istediği oyunu ortaya koyamayan 4 büyükler, deplasmanlarda beklenmedik puan kayıpları yaşıyor.

TARAFTAR TEPKİLİ, TFF YAPTIRIM UYGULAMIYOR

Taraftarlar kötü zeminli stadyumlara sosyal medya üzerinden çok tepki gösteriyor. Ancak bu kadar tepki gösterilmesine rağmen Türkiye Futbol Federasyonu, bu konu üzerinde hiçbir adım atmıyor ve yaptırım uygulamıyor.