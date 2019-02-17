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Süper Lig'deki son durum

Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup eden Galatasaray, zirveyle arasındaki puan farkını 3'e düşürdü. Maç eksiği bulunan lider Başakşehir, Antalyaspor'u yenemezse zirve yarışı kızışacak.

Süper Lig'deki son durum
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Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmada Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.

Sarı-kırımızılılar, bu galibiyetin ardından puanını 42'ye yükseltti ve zirveye 3 puan daha yaklaştı. 

BAŞAKŞEHİR PUAN KAYBEDERSE YARIŞ KIZIŞACAK

Maç eksiği bulunan Başakşehir ise 45 puanla Süper Lig'in lideri konumunda. İstanbul ekibi bu hafta Antalyaspor ile deplasmana karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, Akdeniz'de puan kaybı yaşarsa zirve yarışı yeniden alevlenecek.

BEŞİKTAŞ TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Sezonun ikinci yarısında çıkış yakalayan Beşiktaş da zirve yarışı içerisinde bulunan takımlardan. Siyah-beyazlılar Başakşehir'in 6, Galatasaray'ı ise 3 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE LİGİN ALT SIRALARINDAN KURTULAMADI

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'nin ise 24 puanı var. Son olarak Aykut Kocaman'ın Konyaspor'u ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, puan cetvelinde 15. sırada yer alıyor.

Süper Lig'deki puan durumu şu şekilde:

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