Süper Lig'deki tek yabancı hoca

Süper Lig'de sezon başında 18 takımın 16'sı tercihini yerli teknik adamdan yana kullandı.
Ligdeki takımlardan yalnızca Fenerbahçe ve Akhisarspor yabancı teknik direktörlere görev verdi.
Safet Susic ile yolların ayrılması, Cocu'yu Süper Lig'deki tek yabancı teknik adam olarak bıraktı.
Spor Toto Süper Lig'de görev yapan teknik adamlar şunlar:
Akhisarspor - -
Aytemiz Alanyaspor Mesut Bakkal Türkiye
Antalyaspor Bülent Korkmaz Türkiye
Atiker Konyaspor Rıza Çalımbay Türkiye
Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye
Bursaspor Samet Aybaba Türkiye
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Mehmet Altıparmak
Türkiye Çaykur Rizespor - -
Evkur Yeni Malatyaspor Erol Bulut Türkiye
Fenerbahçe Phillip Cocu Hollanda
Galatasaray Fatih Terim Türkiye
Göztepe Bayram Bektaş Türkiye
Kasımpaşa Kemal Özdeş Türkiye
Kayserispor Ertuğrul Sağlam Türkiye
Medipol Başakşehir Abdullah Avcı Türkiye
MKE Ankaragücü İsmail Kartal Türkiye
Demir Grup Sivasspor Tamer Tuna Türkiye