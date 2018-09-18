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Süper Lig'deki tek yabancı hoca

Akhisarspor'da teknik direktör Safet Susic ile yolların ayrılmasının ardından, Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Phillip Cocu, Süper Lig'deki tek yabancı teknik direktör oldu.

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Süper Lig'deki tek yabancı hoca

Süper Lig'de sezon başında 18 takımın 16'sı tercihini yerli teknik adamdan yana kullandı.

Ligdeki takımlardan yalnızca Fenerbahçe ve Akhisarspor yabancı teknik direktörlere görev verdi.

Safet Susic ile yolların ayrılması, Cocu'yu Süper Lig'deki tek yabancı teknik adam olarak bıraktı.

Spor Toto Süper Lig'de görev yapan teknik adamlar şunlar:

Akhisarspor - -

Aytemiz Alanyaspor Mesut Bakkal Türkiye

Antalyaspor Bülent Korkmaz Türkiye

Atiker Konyaspor Rıza Çalımbay Türkiye

Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye

Bursaspor Samet Aybaba Türkiye

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Mehmet Altıparmak

Türkiye Çaykur Rizespor - -

Evkur Yeni Malatyaspor Erol Bulut Türkiye

Fenerbahçe Phillip Cocu Hollanda

Galatasaray Fatih Terim Türkiye

Göztepe Bayram Bektaş Türkiye

Kasımpaşa Kemal Özdeş Türkiye

Kayserispor Ertuğrul Sağlam Türkiye

Medipol Başakşehir Abdullah Avcı Türkiye

MKE Ankaragücü İsmail Kartal Türkiye

Demir Grup Sivasspor Tamer Tuna Türkiye

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