Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, ligin 33. haftasında Galatasaray'ın sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı mücadelede çirkin ve kötü tezahürat, Fenerbahçe'nin de deplasmanda Kardemir Karabükspor ile oynadığı maçta aynı gerekçeyle disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.

Beşiktaş'ın deplasmanda oynadığı Osmanlıspor karşılaşmasında çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Atiker Konyaspor ve Göztepe kulüplerinin de aralarında oynadıkları maçta aynı gerekçelerle disiplin kuruluna gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, Bursaspor'un, çirkin ve kötü tezahürat, Trabzonspor'un merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, Demir Grup Sivasspor'un çirkin ve kötü tezahürat, Aytemiz Alanyaspor'un da 7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği aktarıldı.