Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu

Gazişehir Gaziantep ile BŞB. Erzurumspor, Spor Toto 1. Lig Play-Off Final maçında Bursa’da karşı karşıya geldi.
Normal süresi 0-0 sona eren maçı, BŞB. Erzurumspor penaltılarla 5-4 kazandı.
Erzurumspor Süper Lig’e çıkan son takım oldu.
İLK YARI
7. dakikada Yasin Palaz’ın yaptığı ortaya iyi yükselen Özgür Can Özcan’ın kafa vuruşunu, kaleci Canbazoğlu son anda kurtardı.
19. dakikada Rodriguez’un kullandığı serbest vuruşu kafa ile kaleye gönderen İsmail Konuk’un topunu Canbazoğlu kornere çeldi.
42. dakikada Erhan Çelenk’in kullandığı serbest vuruşta top az farkla auta çıktı.
İKİNCİ YARI
55. dakikada kullanılan köşe vuruşuna yarım vole vuran Turgay Kacar’ın şutu defansa da çarparak kornere çıktı.
70. dakikada Taylan Antalyalı’nın ortasına yükselen Burhan Eşer’in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
80. dakikada Del Valle’nin ortasını Canbazoğlu ceza sahası içine tokatlarken, gelen topa gelişine vuran Palaz’ın şutu kalecide kaldı.
89. dakikada Antalyalı’nın kullandığı serbest vuruşa hareketlenen Eşer’in şutu kale direğinin üzerinden auta çıktı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Halis Özkahya xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Hakan Yemişken xx
Gazişehir Gaziantep: Adam Stackhowiak xx, Yasin Palaz xx, Ahmet Kesim xx, İsmail Konuk xx, Mehmet Erdem Uğurlu xx, Gökhan Alsan xx (Mustafa Can Keskin dk. 60 xx), Jefferson Nogueira Junior xx, Uğur Akdemir xx, Prince Segbefia xx (Tugay Kacar dk. 25 xx), Yonathan Del Valle xx, Özgür Can Özcan xx (Webo Kouamo dk. 81 xx)
Yedekler: Netcati Yılmaz, Murat Ceylan, Serdar Deliktaş, Muhammed Ertürk, Okan Derici, Özgür Özkaya, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
BŞB. Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu xx, Tolga Ünlü xx, Stephane Acka xx, Lokman Gör xx, Hakan Arslan xx, Metin Yüksel xx, Jasmin Scuk xx, Taylan Antalyalı xx (Gökhan Karadeniz dk. 100 xx), Burhan Eşer xx (Demba Savage dk. 99 xx), Erhan Çelenk xx (Abdulkadir Özdemir dk 118 ?), Mert Nobre xx
Yedekler: Ahmet Altın, Jasmin Trtovic, Selim Aydemir, Muhammed Bahadır Gülyurt, Christian Bekamenga, Erman Bulucu, Muammer Atalay
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Sarı Kartlar: Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan, Jefferson Nogueira Junior, İsmail Konuk (Gazişehir Gaziantep), Lokman Gör, Jasmin Scuk, Mert Nobre, Tolga Ünlü (BŞB. Erzurumspor)
PENALTILAR
Atanlar: Jefferson Nogueira Junior, Mehmet Erdem Uğurlu, Ahmet Kesim, Mustafa Can Keskin (Gazişehir Gaziantep), Jasmin Scuk, Mert Nobre, Hakan Arslan, Metin Yüksel, Demba Savage (BŞB. Erzurumspor)
Kaçıranlar: Lokman Gör, Gökhan Karadeniz, Abdulkadir Özdemir (BŞB. Erzurumspor), Yonathan Del Valle, Yasin Palaz, Webo Kouamo, Tugay Kacar (Gazişehir Gaziantep)
KUPA SEVİNCİ
Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu oyuncular, maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Mavi beyazlı teknik heyet ve oyuncular yıllar sonra Spor Toto Süper Lig'e yükselmenin sevincini Bursa'da kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla paylaştı. Maçın ardından düzenlenen törenle Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu oyunculara kupaları verildi.
Takım kaptanı Mert Nobre kupayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ve Genel Sekreter Kadir Kardaş'tan aldı. Bu arada maçı 5-4 kaybeden Gazişehir Gaziantepli oyuncular ise büyük üzüntü yaşadı.