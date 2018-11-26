Süper Lig'e Diagne damga vurdu

Süper Lig'de, Kasımpaşa formasıyla çıktığı 13 maçta 14 gole imza atan Diagne, takımını sırtlıyor.
DİAGNE ZİRVEDE RAKİPSİZ
Ligde 25 puanla lider Başakşehir'in arkasından ikinci sırada bulunan Kasımpaşa'nın büyük çıkışında başrol oynayan Diagne, gol krallığı yarışında rakipsiz durumda.
En yakın takipçisi Yasin Öztekin'le arasında tam 7 gol fark var. Yarışta Yasin'in ardından 6 golle Trabzonsporlu Rodellega ve Antalyaspor forması giyen Doukara yer alıyor.
TEK BAŞINA 4 TAKIMDAN DAHA ÇOK GOL ATTI
Diagne, Süper Lig'de 13 haftalık bölümde toplam 12 gol atan Fenerbahçe'yi de bu alanda geçti.
Ligde 14 kez fileleri havalandıran Senegalli oyuncu, bu alanda Kayserispor (10), Alanyaspor (11) ve BB Erzurumspor'u da (11) geride bıraktı. Mbaye Diagne, Bursaspor ve Çaykur Rizespor takımlarıyla da aynı gol sayısına ulaştı.