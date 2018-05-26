Süper Lig'e son bilet

Gruplarını lider bitiren Altay ve Hatayspor'un doğrudan üst lige yükseldiği TFF 2. Lig'de, play-off maçlarında rakiplerini eleyen Sakaryaspor ile Afjet Afyonspor, 1. Lig'e çıkan son takım olmak için mücadele edecek.

Mersin Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Geçen sezon TFF 3. Lig'de aynı grupta yer alan iki ekibin Sakarya'daki mücadelesini Afjet Afyonspor 2-1 kazanmış, Afyonkarahisar'daki karşılaşma ise 1-1 tamamlanmıştı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta normal sezonu 5. bitiren Sakaryaspor, play-off'ta sırasıyla Bandırmaspor ve Gümüşhanespor'u eledi. Afjet Afyonspor gibi geçen sezon TFF 3. Lig'den 2. Lig'e çıkan Sakaryaspor, en son 2011-2012'de 1. Lig'de yer almıştı. Sakaryaspor, 11 sezon da Süper Lig'de mücadele etmişti.

AFJET AFYONSPOR

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonu 3. sırada tamamlayan Afjet Afyonspor, playoff çeyrek finalinde Sivas Belediyespor'u eledikten sonra yarı finalde de Keçiörengücü'nü saf dışı bıraktı.

2013'te kurulan Afjet Afyonspor, 2015-2016 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e çıktıktan sonra 2016-2017'de de TFF 2. Lig vizesi aldı. Geçmişte Afyonspor ile profesyonel liglere renk katan Afyonkarahisar, gelecek sezon Afjet Afyonspor'la Spor Toto 1. Lig'de mücadele etmek için Sakaryaspor'la karşılaşacak.