Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri

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Bursasporlu taraftarlar dönüş yolunda da kaza yaptı

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F.Bahçe ve G.Saray'ın istediği Yunan sol bek Konstantinos

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Eray Cömert 35 metreden harika bir gol attı

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1 Ali Koç: Sivasspor maçı bizim için dönüm noktası Hakem hataları yüzünden 7-8 puan az aldıklarını söyleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Sivasspor maçı zor olacak. Bizim için dönüm noktası ama kazanacağımıza inanıyoruz" dedi.

2 Trabzonspor, Jesse Sekidika'yla anlaştı Trabzonspor, TFF 1. Lig'in son sırasında yer alan Eskişehirspor'un Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattı.

3 Yusuf Yazıcı'dan Trabzon'a 6.5 milyon TL Trabzonspor, sezon başında 16.5 milyon euroya Lille sattığı Yusuf Yazıcı'dan 1 milyon euro daha kazanacak.

4 Trabzonspor ve Beşiktaş'ın kadroları açıklandı UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş ile Trabzonspor, son hafta maçlarında yedek kadrolarıyla mücadele edecekler.

5 Galatasaray ve Fenerbahçe Rodriguez'i istiyor Devre arasında sol bek almayı planlayan Galatasaray'la Fenerbahçe, Milan'ın deneyimli oyuncusu Ricardo Rodriguez'i istiyor.

6 Türkiye, Ferdi Kadıoğlu için devrede Şenol Güneş'in Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nu takip ettiği ve A Milli Takım'a kazandırmak istediği ifade ediliyor.

7 Salah'ın dar açıdan attığı gol Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un Salzburg'u 2-0 yendiği maçta Salah nefis bir gole imza attı.

8 PSG-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, bu akşam Fransa'da PSG'yle karşı karşıya gelecek.

9 Genç yıldız Ansu Fati, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti Barcelona'nın 17 yaşındaki genç yeteneği Ansu Fati, İnter maçında kaydettiği galibiyet golüyle, Devler Ligi'nde gol atan en genç oyuncu oldu.