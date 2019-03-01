Süper Lig'in 25 ve 26. hafta maçlarının programı

Dangal'a konu olan güreşçi Edirne'de kamp yapıyor

Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa, kulübün resmi dergisine konuştu. Japon yıldız, gittiği bir hamamda başına gelen komik anısını da anlattı.

Kokain kullandığı için futboldan 4 yıl men edilen Kerem Bulut, pişman olduğunu söyledi. Kerem, "Uyuşturucuyu bıraktım, camiye gidiyorum. Dövmelerimi de sildireceğim" dedi.

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Eboue zor günleri atlattı ve sağlığına kavuştu. Fildişili eski futbolcu çocukluk aşkıyla evleniyor.

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bir araya geldi. Görüşme sonrası Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada Galatasaray'ın hedef alınmadığı belirtildi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kendisine yöneltilen Adem ljajic sorusuna "Ljajic, önümüzdeki sezon da Beşiktaş forması giyecek" cevabını verdi.

1 Galatasaray Erzurum'a vazelinle gidiyor Pazar günü -12 derecede Erzurumspor'la karşılaşacak olan Galatasaray, soğuk hava için önlemini aldı. Cimbom, deplasmana vazelin, merhem ve içliklerle gidecek.

2 TFF'nin başına Aziz Yıldırım geçecek iddiası TRT Spor yorumcusu Fatih Doğan, Yıldırım Demirören'in görevini bırakması sonrası, "TFF başkanlığı için Aziz Yıldırım'ın ismi geçiyor." dedi.

3 Fatih Terim'in hedefi başkanlık G.Saray'la 5 yıllık yeni sözleşme imzalayan Fatih Terim'in 2024'te başkan olmayı planladığı öğrenildi. Terim, G.Saray'da hem futbolcu hem hoca hem de başkan olarak görev yaparak tarihe geçmek istiyor.

4 Şenol Güneş'in TFF'den alacağı maaş A Milli Takım'ın başına geçen Şenol Güneş, yıllık 3.2 milyon euro maaş alacak.

5 Kagawa'nın güldüren hamam anısı Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa, kulübün resmi dergisine konuştu. Japon yıldız, gittiği bir hamamda başına gelen komik anısını da anlattı.

6 Şenol Güneş'in milli takımdaki yardımcıları A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, yardımcılarını da belirledi. Güneş'in Bayram Bektaş, Tolunay Kafkas ve Şeref Çiçek ile çalışacağı öğrenildi.

7 Kerem Bulut: Uyuşturucuyu bıraktım Kokain kullandığı için futboldan 4 yıl men edilen Kerem Bulut, pişman olduğunu söyledi. Kerem, "Uyuşturucuyu bıraktım, camiye gidiyorum. Dövmelerimi de sildireceğim" dedi.

8 Beşiktaş Lucescu'yla görüşüyor Şenol Güneş'in A Milli Takım'la anlaşmasının ardından hoca arayışı içine giren Beşiktaş'ın Lucescu'yla görüştüğü iddia edildi.

9 Ersun Yanal: Siz bizi seneye görün Ersun Yanal, 3-0'dan çevirdikleri Beşiktaş derbisi sonrası iddialı açıklamalarda bulundu. Yanal, "Gelecek sezon ise son 50 yılın en iyi Fenerbahçe’sini izleteceğiz" dedi.