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Süper Lig'in 5 haftalık programı açıklandı

Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı, 30. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor maçı 5 Temmuz Pazar günü oynanacak.

| Haber Merkezi
Süper Lig'in 5 haftalık programı açıklandı
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Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda belirlenen maç saatleri belli oldu. Süper Lig'de maç başlangıç saatleri 19.15 ve 21.45 olarak belirlendi.

12 Haziran Cuma günü saat 21:45'te Göztepe - Trabzonspor ve Fenerbahçe - Kayserispor maçlarıyla başlayacak.

30. HAFTADA GALATASARAY - TRABZONSPOR DERBİSİ OYNANACAK 

29. haftada oynanacak olan Başakşehir-Galatasaray karşılaşması, 28 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik derbi ise 5 Temmuz Pazar 21.45'te başlayacak.

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ 

Süper Lig'in başlama tarihi kesinleşti: 12 Haziran

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