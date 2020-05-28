1 Süper Lig'in 5 haftalık programı açıklandı Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı, 30. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor maçı 5 Temmuz Pazar günü oynanacak.

2 Fenerbahçe-Trabzonspor maçının tarihi TFF, Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının 16 Haziran Salı günü oynanacağını duyurdu.

3 Isla kadro dışı bırakıldı Fenerbahçe'de yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Isla, sarı-lacivertlilerin Riva kampına dahil edilmedi. Şilili futbolcu, kalan 8 haftada forma giyemeyecek.

4 Adrian Justinussen, 9 dakikada 3 frikik golü attı Adrian Justinussen, HB Torshavn'ın deplasmanda Argja Boltfelag'ı 5-0 yendiği maçta attığı 3 harika frikik golüyle izleyenleri büyüledi.

5 Fenerbahçe'nin hedefi: Jose Luis Palomino Bu sezon stoper hatalarından çok puan kaybeden Fenerbahçe, defansı sağlama almayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, Atalanta forması giyen Jose Luis Palomino'nun peşine düştü.

6 Beşiktaş'ta bütçe krizi Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş yönetimi, maaş bütçesini yarı yarıya düşürme kararı aldı. Ancak bu plan, teknik direktör Sergen Yalçın'ı rahatsız etti.

7 Taraftarlar sayesinde sözleşmesini uzattı İskoçya'nın Livingston takımı, 37 yaşındaki kaleci Gary Maley'in geleceğini taraftarlara sordu. Twitter'dan yapılan anket sonucu tecrübeli eldivenin sözleşmesi uzatıldı.

8 Amine'den Mesut Özil'e bayram hediyesi Amine Özil, Ramazan Bayramı'nda eşi Mesut Özil'e üzerinde ay-yıldız desenlerin bulunduğu 200 bin liralık bir tesbih hediye etti.

9 Zulte Waregem, Larin'in bonservisini alıyor Belçika ekibi Zulte Waregem, Cyle Larin'in 2.5 milyon euroluk (18 milyon 681 bin lira) satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.