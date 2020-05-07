Süper Lig'in başlamasına karşı çıkan kulüpler

Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan liglerin akıbeti, dün kesinlik kazanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yaptığı açıklama ile Süper Lig'in 12-13-14 Haziran haftasında yeniden futbolseverlerle buluşacağını belirtmişti. Özdemir konuşmasında, 5 Süper Lig ekibinin ise bu kararı onaylamadığın,ı ancak çoğunluğun sağlandığını söylemişti.

TAKIMLAR BELLİ OLDU

Özdemir'in bahsettiği 5 takımın; Sivasspor, Yeni Malatyaspor, Ankaragücü, Konyaspor ve Kayserispor olduğu ortaya çıktı.

ÇALIMBAY: TARİHİ ERKEN BULDUM

Konuyla ilgili Sivasspor Kulübü adına açıklamalarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, tarihi erken bulduğunu belirtti.

Çalımbay, ''Dönüş için 12 Haziran'ı erken buldum. Biz ligin bitmesini istiyoruz. Gerçekten ligi oynayalım ve bitirelim ama bu kadar yakın tarihte olmasını istemiyoruz. Çünkü ne kadar çok zaman geç olursa o kadar iyi. En küçük riskte bu maçların oynanmaması gerekiyor.'' dedi.

KONYASPOR: SORUMLULUĞU KİM ÜSTLENECEK?

Nihat Özdemir'in açıklamasının ardından resmi site üzerinden bir açıklama yapan Konyaspor, karara karşı olduklarını açıkça belli etmişti.

Yeşil-beyazlı kulüp, ''Vahim vakaların sorumluluğunu kim üstlenecek? Kararı teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli. Maçlar oynanacaksa futbol ailesi için tatmin edici bir çözüm yolu mutlaka bulunmalı.'' ifadelerini kullanmıştı.

''BU ŞARTLAR ALTINDA OYNANMASI ZOR''

Tüm takıma yapılan koronavirüs test sonuçlarında oyuncusu Ricardo Faty'nin virüse yakalandığı öğrenilen Ankaragücü'nde ise; başkan Fatih Mert, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mert, ''Şunu biliyorum; birçok kulüpte futbolcular oynamak istemiyorlar. Bunu medyadan takip ediyorum. Herkesin kafasında birçok soru işareti var. Liglerin oynanması bu şartlarda zor gibi görünüyor.'' şeklinde konuştu.

ADİL GEVREK: BAŞLAMASIN DEMİYORUZ, DOĞRU ZAMANDA BAŞLASIN

Süper Lig'in başlaması için verilen tarihi erken bulduğunu belirten Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ise, ''Biz lig başlamasın demiyoruz, doğru zamanda başlasın diyoruz. Birkaç kulüp değil, kulüplerin geneline yakını bu süreçte liglerin başlatılmasına sıcak bakmıyor.'' dedi.

''KABUL EDİLEMEZ BİR HATADIR''

Yaşanan gelişmeyle ilgili Kayserispor'dan ise asbaşkan Mustafa Tokgöz, değerlendirmelerde bulundu.

Verilen kararın büyük bir risk olduğuna vurgu yapan Tokgöz, ''Hepimizin sağlığını tehlikeye atarak ölümüne oynayın denilmesi kabul edilemez bir hatadır.'' ifadelerini kullandı.