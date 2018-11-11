Süper Lig'in golcüsü Mbaye Diagne

Süper Lig ekiplerinde Kasımpaşa'nin geçtiğimiz sezon Çin Ligi'nde transfer ettiği Mbaye Diagne, attığı gollerle adından söz ettiriyor.

Senegalli futbolcu oynadığı 12 mücadelede rakip fileleri 12 kez havalandırmayı başardı. Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan Senegalli golcü, 3 büyüklerin transfer listesine girdi.

Bu sezon Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gol yollarında büyük sıkıntı yaşıyor.

GALATASARAY'A ÇOK YAKIN

Forvet hattında sadece Eren Derdiyok olan ancak Eren'den de yaşadığı sakatlıklardan dolayı bir türlü verim alamayan Galatasaray, devre arası transfer döneminde Diagne'yi transfer etmeyi düşünüyor.

Emre Akbaba transferini de ilk söyleyen isim olan Erhan Altın, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Galatasaray'ın golcü futbolcuyla anlaştığını söyledi. Galatasaray'ın santrfor transferi için yoğun çalışma içerisinde olduğundan bahseden Altın, "Galatasaray'da forvet transferi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Aldığım bilgi; Galatasaray'ın Kasımpaşa'nın golcüsü Mbaye Diagne ile prensipte anlaştığını yönünde. Bu da Emre Akbaba'nın Galatasaray'a transferini aldığım kaynaktan gelen bir bilgi."





BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇE'DE DE GOLCÜ SIKINTISI VAR

Kadrosunda Vagner Love ve Larin gibi isimler olan Beşiktaş, bu futbolcuların beklentilerin altında kalmasından dolayı devre arasında golcü transfer etmeyi planlıyor. Başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş'in yaptığı transfer toplantılarında ismi öne çıkan isimin Mbaye Diagne olduğu öğrenildi.

Sezona 11 transfer yaparak başlayan Fenerbahçe'de işler beklenildiği gibi gitmedi. Üst üste yenilgiler alan sarı-lacivertli takım gol yollarında yaşadığı sorunu iyi bir isimle çözmeyi hedefliyor. Golcü futbolcu Fenerbahçe'nin de transfer listesinde.

Oyuncuyla prensipte anlaşan Galatasaray, şimdilik 1 adım önde gözükse de 3 büyüklerin ocak ayında bu transfer için kıyasıya bir mücadele vermesi bekleniyor.

Süper Lig'de gol krallığında son durumu şöyle: