Süper Lig'in ilk yarısında en çok kazanan hakemler

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle en çok kazanan hakemler belli oldu. Toplam 26 maça çıkan Fırat Aydınus ile 25 maçta görev alan Cüneyt Çakır, 187 bin 200 TL'lik kazançla zirvede yer aldı.

VAR HAKEMLERE EK GELİR OLDU

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, VAR sisteminden gelen ek kazanç dikkate alınarak Süper Lig hakemlerinin maaşlarına bu sene de zam yapılmadı. Sigortasız çalıştırılan ve yılda 10 ay maaş verilen hakemlere 2018 enflasyonu yansıtılmadı. 2017'de ise maaşlarında yüzde 15 indirime gidilmişti. Ancak hakemler, VAR sayesinde yeni bir kazanç kalemi elde etmiş oldular.

VAR sistemi, Futbol Federasyonu'na ilk yarıda hakem ücreti olarak 979 bin 200 TL ek yük getirdi. Ali Şansalan 17 haftada toplam 41 maçta, Bahattin Şimşek de 39 maçta görev alarak her hafta en az iki maçta yer aldı. Sezona sakat başlayan Zorbay Küçük hiçbir maçta görev alamazken yine sakat olan Barış Şimşek, 26 defa VAR, 4 kez ise AVAR olarak görev aldı.

ÇAKIR VE AYDINUS 26 MAÇTA GÖREV ALDI

Kazanç listesinde zirve Aydınus ve Çakır'ın oldu. 13 maçta orta hakemlik, 13 maçta ise VAR hakemi olarak görev yapan Aydınus toplamda 187.200 TL gelir elde etti. Çakır ise 12 maçta orta hakem, 13 maçta VAR hakemi olarak yer aldı ve 187.200 TL kazandı. Bu iki hakemi Ali Palabıyık ve Alper Ulusoy 167.200 TL'lik kazançla takip etti.

(Tablo, Türkiye gazetesinden alınmıştır.)

YILDA 10 AY MAAŞ

10.400 TL (5 yıldan az kıdemli olan)

14.000 TL (5 yıl ve daha üstü olan)

17.000 TL (FIFA ve eski FIFA kokartlı)

MAÇ BAŞI ÜCRETLER

SÜPER LİG: 10.000 TL

VAR 4.400 TL

AVAR 2.000 TL

4.HAKEM 3.000 TL

TFF 1.LİG 3.300 TL

*Cüneyt Çakır (orta hakem) ve Ümit Öztürk'ün (4. hakem) Süper Kupa’daki görevleri listede gösterilmemiştir.

*Toplam ücrette hakemlerin aylıkları gösterilmemiştir

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