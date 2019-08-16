Süper Lig'in sponsoru yok

2005 yılından 2010'a kadar Turkcell'in, 2010'dan 2019'a kadar ise Spor Toto'nun sponsor olduğu Süper Lig, 2019-2020 sezonunu sponsorsuz açıyor.

İsim sponsorluk haklarının sahibi beIN Sports'un, yapılan görüşmelere rağmen henüz bir marka ile anlaşma sağlayamadığı öğrenildi.

Turkcell 5 yıl için 50 milyon dolar, Spor Toto ise 9 yıl için 200 milyon dolar ücret ödemişti.

"TFF DEĞİL BEİN SPORTS İLGİLENİYOR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig ve 1. Lig'in isim sponsorluk haklarının yayıncı kuruluş beIN Sports'ta olduğunu ve gerekli görüşmeleri onların yaptığını dile getirdi.

Spor Toto ile olan anlaşmanın geçen sezonun sonunda bittiğini anlatan Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Süper Lig ve 1. Lig isim sponsorluk hakları beIN Sports'ta. Bizim dışımızda görüşmeler devam ediyor. Mutlaka bir isim bulacaklar. Anlaşma yapacaklar, bize söyleyecekler. Biz de uygun görürsek onlar için bir gelir kaynağı olacak. İnşallah bu devlet olmaz, keşke bir özel sektör ya da dışarıda bizler tarafından sevilen bir marka olsa. beIN Sports'a kalmış bir olay. Bu hakkı kullanmak onların elinde. Hiçbir gün Türk ekonomisinin geleceğinden bir saniye bile bir iş adamı olarak endişem olmadı. 2018 Ağustos'tan bu yana birçok şey yaşadık. Hiçbir yatırımımızda şüphemiz olmadı. Sporda da böyle düşünüyorum. Çok yakın zamanda çok iyi şeyler yakalayacağız."







