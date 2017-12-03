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Süper Lig'in yeni lideri Başakşehir

Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti ve puanını 30'a çıkararak liderliği G.Saray'ın elinden aldı.

Süper Lig'in yeni lideri Başakşehir
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Ligi'nin 14. haftasında Osmanlıspor'u konuk etti.

İLK YARIDA GOL OLMADI

Turuncu-lacivertliler maça daha etkili başladı. İlk yarının büyük bölümünü rakip sahada oynayan Başakşehir, girdiği pozisyonları değerlendiremeyince taraflar devre 0-0 eşitlikle girdi.

GALİBİYETİ EPUREANU GETİRDİ

İkinci yarıda da istekli bir futbol oynayan Başakşehir 57. dakikada Epureanu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilerleyen dakikalarında karşılıklı ataklar oldu ancak gol olmadı ve karşılaşmayı Başakşehir 1-0 kazandı.

YENİ LİDER BAŞAKŞEHİR

Bu sonucun ardından Puanını 30'a çıkaran Başakşehir, 29 puanlı Galatasaray'ın önüne geçerek liderlik koltuğuna oturdu.

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