Ali Koç'tan muhabire: Çok saçma bir soru

1 Süper Lig'in zirve yarışında son durum Galatasaray'ın Sivasspor'u 4-2 yendiği maçın ardından, Süper Lig'deki ilk 5 sıradaki takımların yerleri netleşti. Başakşehir, ilk yarıyı lider kapattı, takipçileri ise 29 puanda kaldı.

2 Mustafa Kapı Galatasaray tarihine geçti Sivasspor maçında oyuna giren 2002 doğumlu Mustafa Kapı, Emre Belözoğlu'nun rekorunu kırarak, Galatasaray tarihinin bir lig maçında forma giyen en genç futbolcusu oldu.

3 Trabzonspor evinde Ç.Rizespor'a 4 attı Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında Ç.Rizespor'u sahasında 4-1 mağlup etti ve son 5 maçında 4. galibiyetini aldı. Mücadeleye, 2 gol atan Abdülkadir Ömür damgasını vurdu.

4 Galatasaray Süper Lig'in ilk yarısını galibiyetle kapattı Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor'u 4-2 yenen Galatasaray, 2018'e galibiyetle veda etti. Sarı-kırmızılılar Başakşehir'le puan farkını da 6'ya indirdi.

5 Galatasaray, Fenerbahçe'yi devirdi Ligde 10 maç üst üste kazanan Fenerbahçe Beko, bu sezonki ilk yenilgisini Galatasaray'dan aldı. Sarı-kırmızılı ekip, derbiden 84-74 galip ayrıldı.

6 Taraftardan Mustafa Cengiz'e: İstifa et Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği basket maçı öncesinde Ali Koç'la buluşan Mustafa Cengiz'e, sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük tepki geldi.

7 Trabzon'da Rize Emniyet Müdürü için koreografi Trabzonspor taraftarı, geçtiğimiz haftalarda şehit düşen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi unutmadı. Bordo-mavili takımın taraftarları, Verdi anısına bir koreografi yaptı.

8 Olcay Şahan'dan taraftara kalıyorum mesajı Trabzonspor'da geleceği merak edilen futbolculardan biri olan Olcay Şahan, Ç.Rizespor maçı öncesinde tribünlere giderek "Ben burada kalıyorum" dedi.

9 Fenerbahçe'nin Antalya maçı taktiği Fenerbahçe'nin deneyimli hocası Ersun Yanal, Antalyaspor maçında sahaya 4-1-4-1 taktiğiyle çıkacak. Slimani'yi kesecek olan Yanal, Soldado'ya görev verecek.