Süper Lig'in zirve yarışında son durum

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor'u sahasında 4-2 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Süper Lig'deki puan cetvelinde ilk 5 sırada yer alan takımların yerleri belli oldu.
LİDER BAŞAKŞEHİR
Sezonun ilk yarısını Başakşehir, diğer takımlardan sıyrılarak 35 puanla lider tamamladı.
TAKİPÇİLERİ 29 PUANDA
Başakşehir'in ardından gelen 4 takım ise 29'ar puana sahip. Evinde Çaykur Rizespor'u yenen Trabzonspor ve Beşiktaş'ı 4 golle geçen Kasımpaşa, haftayı galibiyetle kapatan diğer takımlar oldu. Bordo-mavili ekip, son galibiyetiyle birlikte 2. sıraya yerleşti.
Puan cetvelinde 3. sırayı Yeni Malatyaspor, 4.sırayı Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Kasımpaşa, 5. sırayı ise Galatasaray aldı.
Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından, puan cetvelindeki ilk 5 sıra şu şekilde: