Süper Lig'in zirvesinde son durum

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından zirve yeniden şekillendi.

Sarı-kırmızılı takım en yakın takipçisi Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti ve 21 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu.

Şampiyonluk umudu olan Beşiktaş, bu sonucun ardından şansını çok zora soktu ve zirvenin 4 puan gerisinde kaldı. Kalan haftalarda gözler daha çok Galatasaray ve Başakşehir maçlarına çevrilecek.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ

63 puana yükselen sarı-kırmızılılar, kalan 3 maçını kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray, 33. hafta evinde oynayacağı Başakşehir maçında rakibine yenilmemesi durumunda da liderliğini koruyabilir. İki takım arasında oynanacak maç berabere biterse deplasman golüne bakılmıyor. İlk maç da berabere bittiği için sezon sonu genel averaja bakılacak. Galatasaray'ın 35, Başakşehir'in ise 27 avereajı bulunuyor.

Galatasaray'ın kalan maçları şu şekilde:

Ç.Rizespor (D)

Başakşehir

Sivasspor(D)

BAŞAKŞEHİR'İN TÜM MAÇLARINI KAZANMASI LAZIM

Uzun süredir ligi lider götüren ancak bu hafta zirveyi Galatasaray'a kaptıran Abdullah Avcı'nın öğrencileri kalan maçlarını kazanması halinde şampiyon olabilir. Elinde böyle bir ihtimali olan Başakşehir, kalan haftalarda liderliği geri alabilmek için mücadele edecek.

Başakşehir'in kalan maçları şu şekilde:

Başakşehir – Ankaragücü

Galatasaray – Başakşehir (D)

Başakşehir – Alanyaspor

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU ŞU ŞEKİLDE



