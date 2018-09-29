Superbike'ta Jonathan Rea şampiyon oldu

Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olduğunu iddia etti.

Ronaldo: En iyisi benim

Yaptığı kulisle UEFA üyelerini Almanya'ya oy vermeleri konusunda ikna ederek EURO 2024'ün Türkiye'ye gitmesini engelleyen UEFA Başkanı Ceferin'in hayatı usulsüzlüklerle dolu.

Ceferin nasıl UEFA Başkanı oldu

G.Saray-Erzurumspor maçında Rodrigues'e yapılan faul VAR tarafından tespit edilmesine rağmen sarı-kırmızılı takımın lehine penaltı verilmedi.

Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek genel kurulda üyelerden bazı konularda yetki talep etti.

Galatasaray'la olan sözleşmesini feshederek Fenerbahçe'e imza atan ancak sakatlığı nüksettiği için Almanya'ya giden Tolga Ciğerci'den ses çıkmıyor.

İngiltere Premier Lig'de 7. haftanın açılış maçında West Ham United, kendi sahasında Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.

1 Modric iPhone 5S kullanıyor Yılın futbolcusu ödülünü kazanan Real Madridli Luka Modric'in iPhone 5S kullanması üst model meraklılarını bir hayli şaşırttı.

2 Trabzonspor'da Olcay Şahan krizi Trabzonspor'un dün akşamki antrenmanında isteksiz tavırlarıyla dikkat çeken Olcay Şahan, teknik direktör Ünal Karaman tarafından idmandan kovuldu.

3 Türkiye'de VAR uygulanmıyor G.Saray-Erzurumspor maçında Rodrigues'e yapılan faul VAR tarafından tespit edilmesine rağmen sarı-kırmızılı takımın lehine penaltı verilmedi.

4 Porto ve G.Saray'da sakatların son durumu Çarşamba günü Porto ile karşı karşıya gelecek olan temsilcimiz G.Saray'da Emre ve Eren kritik maçta forma giyemeyecek. Portekiz ekibinde ise Aboubakar ve Maxi Pereira son lig maçını tamamlayamadı.

5 Emre Akbaba ameliyat olacak Galatasaray, Emre Akbaba’nın sol ayak baş parmağında kırık tespit edildiğini açıkladı. Yıldız futbolcu yarın ameliyat olacak.

6 Tolga Ciğerci kayıplara karıştı Galatasaray'la olan sözleşmesini feshederek Fenerbahçe'e imza atan ancak sakatlığı nüksettiği için Almanya'ya giden Tolga Ciğerci'den ses çıkmıyor.

7 Ronaldo: En iyisi benim Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olduğunu iddia etti.

8 Beşiktaş'ın ilk hedefi Pelle Mevcut forvetlerden istediği verimi alamayan Beşiktaş, devre arasında İtalyan golcü Graziano Pelle'yi kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

9 Ceferin nasıl UEFA Başkanı oldu Yaptığı kulisle UEFA üyelerini Almanya'ya oy vermeleri konusunda ikna ederek EURO 2024'ün Türkiye'ye gitmesini engelleyen UEFA Başkanı Ceferin'in hayatı usulsüzlüklerle dolu.