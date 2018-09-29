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Superbike'ta Jonathan Rea şampiyon oldu

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 11. ayağının ilk yarışını kazanan Kawasaki takımının Büyük Britanyalı pilotu Jonathan Rea, şampiyonluğunu ilan etti.

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Superbike'ta Jonathan Rea şampiyon oldu

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki 4,411 kilometrelik Magny-Cours Pisti'nde düzenlenen yarışların ilki tamamlandı.

Kawasaki takımından Jonathan Rea, 2. cepten başladığı mücadeleyi ilk sırada bitirdi. Rea'nın takım arkadaşı Tom Sykes 2'nci, Barni takımından Xavi Fores de 3. oldu.

Bitime 5 yarış kala en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 130 puana çıkaran Rea, peş peşe 4. şampiyonluğuna ulaştı.

Kawasaki Puccetti pilotu Toprak Razgatlıoğlu ise bitiş çizgisini 8'inci sırada geçti ve şampiyonada 116 puanla 9. sıradaki yerini korudu.

Fransa ayağının ikinci yarışı, yarın TSİ 16.15'te koşulacak.

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