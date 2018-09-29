Superbike'ta Jonathan Rea şampiyon oldu

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki 4,411 kilometrelik Magny-Cours Pisti'nde düzenlenen yarışların ilki tamamlandı.
Kawasaki takımından Jonathan Rea, 2. cepten başladığı mücadeleyi ilk sırada bitirdi. Rea'nın takım arkadaşı Tom Sykes 2'nci, Barni takımından Xavi Fores de 3. oldu.
Bitime 5 yarış kala en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 130 puana çıkaran Rea, peş peşe 4. şampiyonluğuna ulaştı.
Kawasaki Puccetti pilotu Toprak Razgatlıoğlu ise bitiş çizgisini 8'inci sırada geçti ve şampiyonada 116 puanla 9. sıradaki yerini korudu.
Fransa ayağının ikinci yarışı, yarın TSİ 16.15'te koşulacak.