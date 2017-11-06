Boca Juniors-River Plate derbisinde harika frikik golü

Futbol dünyasının en çekişmeli derbileri arasındaki "Superclasico"da River Plate, Boca Juniors'ı Antonio Vespucio Liberti Stadı'nda ağırladı.

FRİKİKTEN HARİKA GOL

Boca Juniors, River Plate'den Fernandez'in 38. dakikada kırmızı kart görmesinden sonra Cardona'nın attığı harika firikik golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İşte harika firki golü:

Cardona'nın attığı harika frkik golü - İZLE

BOCA JUNİORS 88. GALİBİYETİNİ ALDI

Cardona'nın 61. dakikada oyundan ihraç edilmesiyle Boca da 10 kişi kaldı. River Plate, Ponzio'nun 69. dakikadaki golüyle skoru 1-1'e getirdi. Fakat 73. dakikada sahneye çıkan Nandez, Boca Juniors'ın sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

Boca Juniors, tüm resmi maçlar hesaba katıldığında 245. kez oynanan derbideki 88. galibiyetini aldı. River'ın 79 defa kazandığı "Superclasico" 78 kez de berabere bitti.