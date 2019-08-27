Sural'ı taşıyan minibüsün şoförü serbest bırakıldı

Alanyaspor'un 28 Nisan 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ve 1-1 biten İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından futbolculara 2 gün izin verildi. Futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural, kiraladıkları VIP minibüsle takımdan ayrı dönüşe geçti. Alanya'dan bir firmadan kiralandığı belirtilen minibüs, 29 Nisan günü saat 02.30 sıralarında Alanya'ya bağlı Dinek mevkisi yakınlarında, kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına girip yan yatarak sürüklendi. Kazada Josef Sural, aracın açılan kapısından yola fırlarken, diğer futbolcular ise araç içinde savruldu.

Başını çarpan ve vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık bulunan Josef Sural götürüldüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Sağ kolunda kırık olan Isaac Sackey, parmağında çatlak ve başında darbeye bağlı şişlik bulunan Welinton Souza ile kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano ve Papiss Demba Cisse de aynı hastanede tedaviye alındı. Olayın ardından tutuklanan minibüs sürücüsü Esat Altıntaş hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. Futbolcular Sackey ve Campos'un şikayetçi olduğu davada Steven Caulker, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse ve Welinton Souza ise şikayetçi olmadı.

İLK DURUŞMA YAPILDI

Davanın ilk duruşması bugün Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Esat Altıntaş ile kazada araçta bulunan futbolcular Isaac Sackey ve Djalma Campos müşteki olarak katıldı. Ayrıca duruşmada, kazada araç içinde bulunan şoförün arkadaşı Şükrü Yenihan, futbolcular Papiss Demba Cisse, Steven Rol Caulker, Wanderson De Souza Carnerio (Baiano), Welinton Souza Silva tanık olarak dinlenirken, çevirmen olarak ise Alanyaspor Tercümanı Baran Boçnak yer aldı.

'EMNİYET KEMERİ TAKMALARI YÖNÜNDE UYARDIM'

Mahkeme heyeti, ilk olarak kazada aracı kullanan Esat Altıntaş'ı dinledi. Sanık Altıntaş, savunmasında, şunları söyledi:

"28 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 19.00 sıralarında çalıştığım şirket sahibi beni arayarak. Alanyaspor uçağının rötar yapacağını, Kayseri'den bazı futbolcuların alınarak Alanya'ya getirmem gerektiğini söyledi. Ben de Kayserili arkadaşım Şükrü Yenihan'ı arayarak Kayseri'yi pek bilmediğimi belirterek, bana yolculuk sırasında yardım etmesini istedim. Biz 00.00'da arkadaşım ile yola çıktık ve sabah 08.00'de Kayseri'ye geldik. Biz Kayseri'ye girdikten sonra yaklaşık saat 14.30'a kadar dinlendik. Sonra bir ara gezdik. Saat 17.00'da stada gitmek için yola çıktık. Maçın ikinci yarısını izledik. Saat 18.30'da futbolcular arabamıza bindi. Ben fazla İngilizce bilmediğimden futbolculara el işaretiyle emniyet kemeri takmaları yönünde uyardım."

"Bir süre yol aldıktan sonra futbolcular yemek için mola istedi. Niğde'de yemek için durduk. Burada yemek yedik ve alışveriş yapıldı. Ardından yola çıktık ve Seydişehir'de aracı ben aldım. Futbolcular bana gece 01.00'da toplantı olduğunu söyleyerek hızlı gitmemi istedi ama ben yavaş kullandım. Alanya girişinde birden kontrolü kaybettim. Araç yolun sağındaki su arkına kaydı. Ark geniş olduğu için çıkamadım. Minibüs arka girince birden hızlandı ve çıkamayınca karşıdaki büze vurarak durdum. Kazanın ardından ilk olarak yanımda olan Şükrü'ye bir şeyi olup olmadığını sordum, iyiydi. Ardından futbolculara baktık ve 1 kişinin eksik olduğunu görünce olay yerine koştum. Orada ölen futbolcuyu gördüm. O an yaşıyordu. Kandan boğulmasın diye kafasını sola yatırdım ve 112'yi arayarak polis ve ambulans talep ettim. Bu süreçte ben olay yerinden hiç ayrılmadım."

BERAAT TALEBİ

Savunma avukatı Sevda Ünlü, sanık Esat Altıntaş'ın üzerine atılı suçları kabul etmediklerini beyan ederek, sanığın cezaevindeki süresi göz önünde bulundurularak, adli kontrol şartıyla bırakılmasını veya kefaletle beraatını talep etti.

SERBEST KALDI

Mahkeme heyeti son soru olarak futbolculara emniyet kemeri takmaları yönünde ikaz alıp almadıkları ve takıp takmadıkları konusunu sordu. Tüm futbolcular ikaz almadıklarını söylerken, Baiano emniyet kemeri taktığını belirtti. Duruşmaya verilen 10 dakikalık aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme Başkanı Seda Selma Sert, Esat Altıntaş'ın üzerine atılı 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçunu işlediğine dair somut şüphe ve olguların devam ediyor olmasına rağmen tutuklulukta geçirdiği süre, mevcut delil durumu, tutuklamanın tedbir oluşu hususlarını dikkate alınarak sanığın adli kontrol şartıyla serbest kalmasına karar verdiklerini açıkladı.