Intercontinental Cup Grup aşaması ikinci maçında Suriye ile Kuzey Kore karşılaştı. Suriye, rakibini farklı yendi.

SURİYE'DEN FARKLI GALİBİYET

EKA Arena in Ahmedabad Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi. Kuzey Kore'nin 3. dakikada Jong II-Gwan'la öne geçerken Suriye, 41. dakikada Al Hamwi ile skora denge getirdi.

Suriye, Kuzey Kore'ye 5 attı - VİDEO

Maçın ikinci yarısında adeta gol şov vardı. Suriye 55'te Almarmour ve 60. dakikada Al-Hamwi'nin ağları havalandırmasıyla durumu 3-1 yaptı. 66. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Almarmour farkı 3'e çıkardı.

79. dakikada Kuzey Kore adına Ri II-J maçı 4-2'ye getirdi. Son sözü ise Suriye söyledi.

90+2'de Arnaout maçın sonucunu ilan eden golü attı. Suriye, Kuzey Kore karşısında sahadan 5-2 galip ayrıldı.