Türk vatandaşı olmak için ilk adımı atan ve Türkiye vizesi alan Dünya Ağır Sıklet Boks şampiyonu Suriye asıllı Mahmut Ömerriat Manuel Charr, Ankara’ya geldi.

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEK

Ünlü boksör, dünya şampiyonu olduğu zaman altın kemerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etmişti. Charr, şampiyonada kazandığı altın kemeri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim etmek ve Türk vatandaşı olmak için Erdoğan’la görüşecek.

Şampiyon boksör Charr, “Ben Erdoğan’a kemerimi ona hediye edeceğim diye maçtan önce söz vermiştim. Bugün buraya barış elçisi olarak geldim. Türkiye 4 milyon mülteci kabul etti. Bu sebeple çok mutluyum” dedi.

Suriyeli boksör Türk vatandaşı olmak istiyor - İZLE

CUMHURBAŞKANI UYGUN GÖRÜRSE TÜRK VATANDAŞI OLURUM

Şampiyon boksör Charr, sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün buraya geldim. Öncelikle tanışacağız daha sonra kemeri Erdoğan’a takdim edeceğim. Cumhurbaşkanı uygun görürse ‘Türk vatandaşı’ olurum. Benim eşim Türk. Türkiye’yi çok seviyorum. Boks kariyerimden sonra İstanbul’a gelip burada bir ev alarak hayatımın kalan kısmını burada geçirmek istiyorum.”