Susic: Beşiktaş galibiyeti hak etti

Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, Beşiktaş'a 2-1 yenildikleri maçta rakiplerinin galibiyeti hak ettiğini söyledi.

"İLK YARIDA KÖTÜ OYNADIK"

Susic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, siyah-beyazlı ekip karşısında ilk yarıda kötü bir oyun sergilediklerini belirterek, "Galibiyeti hak eden Beşiktaş'tı. İlk yarıda bütün topları kaybettik. Beşiktaş gibi bir takım 2-0'lık skoru bulduktan sonra herkes farklı galibiyet bekliyordu. İkinci yarıdaki iyi oyunumuzla buna izin vermedik. Ancak Beşiktaş'a karşı sadece 45 dakika iyi oynamamalısınız." diye konuştu.

Video Yardımcı Hakem (VAR) ile ilgili görüşlerini aktaran Susic, "Çok yeni sistem. Dünya Kupası'na baktığımızda olması gereken sistem. Dünya Kupası'nda goller, penaltılar ve iptal edilen pozisyonlar oldu." ifadelerini kullandı.