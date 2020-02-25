Suudi Arabistan, Fury'ye 400 milyon sterlin önerecek

Tyson Fury için Suudiler, çılgın bir teklif sunacak...

Daily Mail’in özel haberine göre; Suudi Arabistan, Tyson Fury'ye 400 milyon sterlinlik (3.1 milyar TL) bir teklif hazırladı.

Kraliyet ailesinin ülkelerinde bir rakibiyle maç yapmasını istediği Fury için çok bonkör davranacağı ifade edildi.

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Hatta aileden 4 kişinin geçtiğimiz günlerde Las Vegas’ta görüldükleri ve anlaşmayı sağlamaya çalıştıkları savunuldu.

Fury’nin Deontay Wilder’la ikinci bir maç yapabileceği ya da Anthony Joshua ile karşılaşabileceği kaydedildi.

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Suudi Arabistan’ın Fury’den başka herhangi daha büyük bir spor karşılaşması düşünmedikleri ve bu nedenle Tyson Fury’yi ringe çıkarabilmek için uğraştıkları aktarıldı.

Ailenin şu an ülke imajını değiştirebilme adına spor hamleleri yapmak istediği, bu tip yatırımlara sıcak baktıkları dile getirildi.