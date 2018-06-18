Suudi Arabistan Milli Takımı'nın uçağı alev aldı

Dünya Kupası'nda korkutan bir haber geldi. Suudi Arabistan'ı Uruguay maçı için Rostov'a taşıyan uçak, havadayken kanattan alevlerin yükselmesinin ardından acil iniş yapmak zorunda kaldı.

UÇAK TEHLİKESİZ ŞEKİLDE İNİŞ YAPTI

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada, "Federasyon, motordaki küçük bir teknik arızadan dolayı yaşanan problemin ardından bir sorun olmadığını belirtiyor. Uçak tehlikesiz bir şekilde indi ve kafile otele doğru yolculuğuna başladı" ifadelerini kullandı.

İlk maçında Rusya'ya 5-0 mağlup olan Suudi Arabistan, gruptaki ikinci maçında 20 Haziran Çarşamba 18:00'da Uruguay ile karşılaşacak.