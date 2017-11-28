Suudi Arabistan'a 3 ayda 3. teknik adam

Dünya Kupası Elemeleri Asya Elemeleri'nde grubunu ikinci sırada tamamlayarak önümüzdeki yıl Rusya'da mücadele etme hakkı kazanan Suudi Arabistan'da teknik direktör sıkıntısı bitmek bilmiyor.

ARABİSTAN'DA PİZZİ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Elemelerdeki son maçına eylül ayında Bert van Marwijk yönetiminde çıkan Suudi Arabistan, Dünya Kupası vizesini aldıktan sonra ani bir kararla Hollandalı teknik direktörle yollarını ayırdı. Takımı bir dönem Arjantin'i de çalıştıran Edgardo Bauza'ya emanet eden Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, daha sonra oynanan üç hazırlık maçında iki kez mağlup olunması üzerine 59 yaşındaki teknik adamın da biletini çabuk kesti.

Federasyona yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bauza'nın yerine takımın başına bir diğer Arjantinli Juan Antonio Pizzi'nin göreve getirildiği öğrenildi. Son olarak Şili Milli Takımı'nı çalıştıran Pizzi üç ay içinde Suudi Arabistan'ın başındaki üçüncü teknik adam olacak. Pizzi yönetiminde 2018 Dünya Kupası biletini alamayan Şili'nin, kısa süre önce Lille'deki görevi sona eren eski teknik direktörü Marcelo Bielsa ile anlaşması bekleniyor.