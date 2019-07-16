Suudi Arabistan'da gündem Rodrigues transferi

Suudi Arabistan'da yüksek bonservis bedeli ödenerek yapılan transferler mercek altında. Spor Bakanlığı'nın yabancı sınırı getirmeyi düşündüğü dönemde, Rodrigues'in Fenerbahçe'ye bedelsiz kiralanması yeni bir krize neden oldu.

Arap basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues'i bedelsiz kiralaması üzerine Al İttihad taraftarları, oyuncunun daha 6 ay önce 9 milyon euro bedelle transfer edildiğini hatırlatarak tepki gösterdi.

Oyuncunun neden bedelsiz kiralandığını sorgulayan taraftarlar, kulübün yönetilme şekli ve mali kaynaklarını harcama biçimini eleştirdi.

BAKANLIK'TAN İTTİHAD'A MEKTUP

Ariyadhiah gazetesi, Suudi Arabistan Spor Bakanlığı'nın bu transerle ilgili çıkan haberler sonrası Al İttihad kulübüne bir yazı gönderdiğini ve transferle ilgili mali detayların istendiğini ifade etti.

Slaven Bilic döneminde transfer edilen Garry Rodrigues, Al İttihad'da oynadığı 11 maçta 1 gol attı.