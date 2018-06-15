Suudi futbolculara para cezası geliyor

Suudi Arabistan Spor Kurulu Başkanı Türki eş Şeyh, dün Moskova’da başlayan Dünya Kupası'nın açılış maçında Rusya’ya 5-0 yenilen Suudi Arabistan Milli Takımı oyuncularının istenilen performansın yüzde beşini bile sergileyemediğinden dert yandı.

POTANSİLLERİ BU KADAR

Eş Şeyh Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Oyuncularımızın kazanması için elimizden geleni yaptık, 3 yıl boyunca tüm masraflarını karşıladık, dünyaca ünlü bir teknik direktörle anlaştık. Ama belli ki oyuncuların yetenekleri ve potansiyeli bu kadarmış. Bu, kabullenmemiz gereken bir gerçek" dedi.

PARA CEZASI ALACAKLAR

Takımın kötü performansı nedeniyle Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Suudi taraftarlardan özür dileyen Eş Şeyh, kaleci Abdullah el Mayouf, forvet Muhammed el Sahlavi ve defans oyuncusu Usame Hevsavi'nin para cezası alacağını açıkladı.

ALMANLARIN UÇAĞI / SUUDİLERİN UÇAĞI

Öte yandan kupanın en büyük favorisi olan Almanya Milli Takımı'nın Rusya'ya geldiği uçak ile Suudi Arabistan kafilesini taşıyan uçak arasındaki fark dikkatlerden kaçmadı.