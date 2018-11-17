Suudilerin Maicon için yaptığı yeni teklif

Maicon, Galatasaray’da forma şansı azaldığı için her geçen gün değer kaybederken, Suudiler de bunu fırsata çevirmek istedi.

3 ay önce 1 yıllık kiralama bedeli olarak 3 milyon euro öneren Suudi Arabistan ekibi Al Hilal şimdi bonservisi için 5 milyon euro teklif etti.

Milliyet'in haberine göre; Teknik direktör Fatih Terim’in Ozan Kabak ile Serdar Aziz ikilisini oynatma kararı ile kendini kulübede bulan Sambacı, sezona iyi başlamamıştı.

8 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Geçen sezon başında Sao Paulo’dan 8 milyon euroya transfer edilen Maicon, 2.2 milyon euro senelik ücret alıyor. Aldığı paranın takımdaki diğer futbolculara göre düşük olması ve yaşının 29 olması Maicon’un başka bir takıma transferini kolaylaştıran faktörlerin başında gösteriliyor.

Şampiyonlar Ligi’nde 3 kez forma giyen Brezilyalı Maicon, Süper Lig’de 10 maçta sahaya çıktı.